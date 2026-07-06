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快訊／賴清德回應毒油問題「完全沒妥協空間」　下令咎責絕不寬貸

▲▼總統賴清德發表執政兩周年談話。（圖／記者劉耿豪攝）

▲總統賴清德。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陶本和／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，總統賴清德6日表示，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上，是完全沒有妥協的空間；他表達4大態度，包括：該停產就要停產、該下架就要下架、該預防性下架就要預防性下架，以及該咎責就要咎責，絕不寬貸。

賴清德表示，第一，該停產就要停產，因為中聯油產生的物質對健康影響很大，已經全面停產，並且靜候調查，看看發生的原因是如何？同時要積極改進，避免以後的事情再度發生。

賴清德指出，第二，該下架就要下架，這包括第一層的三家油品公司，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架，而且這個目前也已經完全下架。

賴清德表示，第三，該預防性下架就要預防性下架，這包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或是使用問題油20%以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。

賴清德說，其他257家的業者，雖然他們的產品經過專家會議裡面認為影響的程度不大，但也已經都全部公布，並且要求257家業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。

最後，賴清德強調，該咎責就要咎責，絕不寬貸。他說，很清楚面對任何食安事件都需要中央和地方合作，這次食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。

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