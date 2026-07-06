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台東玄濟宮不忍了！「潑10桶穢物」信徒狂清2小時　遭3度鬧場怒告

記者楊晨東、黃資真／台東報導

台東玄濟宮「濟顛禪師」鄔馨茹爭議言論頻發，引發外界批評，至今更多次遭人鬧場，5日晚間6時15分傳出三度遭人潑灑10桶穢物，案發約2個小時後信徒們仍持續在清理。大武分局回應，案發後已查獲2名涉案人員到案，後續將依違反社會秩序維護法送辦。

▲▼ 台東玄濟宮三度被鬧場，案發2小時後信徒依舊在清理。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

▲台東玄濟宮三度被鬧場，案發2小時後信徒依舊在清理。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

玄濟宮自「濟顛禪師」鄔馨茹爭議言論、舉止爆發後，引發網路輿論反彈聲浪，6月23日深夜首次發生潑灑穢物事件；7月2日則是網紅「吃屎哥」游兆霖與友人扔擲雞蛋；7月5日傍晚則第三度遭到鬧場，廟前被怒倒10桶穢物。

網路影片拍下，一輛小貨車行經玄濟宮時，車上多名身穿紫色上衣的男子，將裝有穢物的水桶怒往門口潑灑，在門口守候的信徒連忙撐傘試圖阻止，仍連帶被波及，氣得當場追車怒吼，晚間8時許媒體前往現場拍攝時，信徒們仍在廟前持續清理。

▲▼ 台東玄濟宮三度被鬧場，案發2小時後信徒依舊在清理。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

▲信徒見媒體拍攝，連忙用雨傘阻擋。

對此，大武分局回應本案發生於18時15分，由兩名男子涉嫌前往犯案。警方初步調查顯示，兩名涉案人員係自南部前往台東玄濟宮潑灑穢物。

案發後，台東縣警察局大武分局立即展開攔查行動，並於短時間內成功查獲兩名涉案人員，全案目前已由警方依法偵辦中，將進一步釐清犯案動機、經過及相關案情，並依涉嫌違反社會秩序維護法移送偵辦，玄濟宮也決定依法提告。

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