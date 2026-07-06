飛行員喊MAYDAY！紐約水上飛機驚險降落　劇烈顛簸乘客嚇瘋

▲水上飛機降落硬著陸，機上8人全數獲救。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架水上飛機5日在紐約市東河（East River）降落時硬著陸，造成飛機一側機翼沒入河水中。畫面顯示，在降落期間，飛機重重撞擊水面發出巨響，機身劇烈顛簸，機艙內的乘客明顯受到驚嚇，神情緊張，還可聽到飛行員連續呼叫3聲MAYDAY求助。

紐約郵報、福斯新聞等報導，這架Kodiak 100水上飛機5日從長島東漢普頓機場起飛，目的地為曼哈頓的Skyport水上飛機基地，但降落時硬著陸，連接機翼與機身的支撐桿斷裂。

根據機艙內部的影片，飛機接觸水面瞬間傳出巨大轟響，整架飛機隨後劇烈顛簸，機上乘客嚇得倒抽一口氣，當場驚呼「我的天啊！我的天啊！」隨後警報聲響起，飛行員連續呼叫3聲MAYDAY。

飛機停下後，一側機翼沒入水中，飛行員連忙安撫眾人保持冷靜並準備好救生衣。所幸機上8人全數獲救，在這之後，相關人員把飛機拖回碼頭。

A small plane crashed in the East River of New York City today.



All 10 passengers are safe after a rescue operation. pic.twitter.com/Lk45sLPKTh — National Chronicle (@NCNewsOnX) July 6, 2026

機上16歲女乘客陶德（Khloe Todd）透露，這是她第一次搭乘水上飛機，沒想到就遇上這起意外，祖母艾達（Ada）受驚且身體不適，背部、頭部、肋骨出現腫脹，可能要去醫院接受治療。

針對這起事故，美國聯邦航空管理局（FAA）已展開調查。