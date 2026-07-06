中國大陸「巨蟒勒台」進入太平洋　紐時揭北京對台灣新戰線

▲圖為中國海警船。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，中國大陸對台施壓開闢全新戰線，派出船隻前往台灣東部海域巡邏，挑戰台灣對未來任何入侵行動至關重要的海域控制權。美國空軍前軍官警告，北京當局此舉宛如大蟒蛇一樣勒緊台灣。

西太平洋航道商船往來頻繁，若是北京當局試圖封鎖或侵略台灣，此處將是關鍵戰場。中國海警4日宣布會派船隻在台灣東部的西太平洋海域執法巡邏，並稱堅決維護其領土主權與海洋權益；台灣方面表示，截至5日，中國秀山艦與崇明艦就位在距離台灣東岸80至140英里的海域。

中國海警船先前也曾在台灣東部海域活動。但美國空軍前軍官鮑爾（Ray Powell）直言，如今的不同之處在於，巡邏密集且具協調性，且伴隨明確政治意圖，「透過這些行動，他們深入太平洋」，中國就像大蟒蛇一樣不斷勒緊台灣，試圖收緊控制。

報導稱，北京高調在台灣東部海域部署這些船隻，是其向台灣施壓行動中的又一進展，藉此挑戰台灣對這些海域的控制權，同時演練可能成為封鎖行動一環的相關步驟。

這次中方的行動與6月類似。當時中國海警與海巡船艦在台灣東部海域活動，隨後美國、英國、法國、德國發表聯合聲明，對中方的行動表達關切，稱這已威脅區域穩定與航行自由。

鮑爾表示，這也再次顯示中國大陸打算持續施壓台灣，並藉此警告台灣，未來將面臨陷入日益孤立、遭切斷聯繫的境地。