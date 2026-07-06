中聯毒油還能追！醫師點名「三無食品」更恐怖：吃到也不知道

▲中聯油脂公司大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標。（圖／台中市食安處提供）



記者劉維榛／綜合報導

毒油案擴大，從泡麵、餐廳到校園營養午餐都受到波及，具醫師背景的台北市港湖區市議員參選人吳欣岱認為，民眾若已食用不必過度恐慌，短期少量接觸苯駢芘仍有代謝能力，但她更擔心的是，這起事件凸顯合法食品仍有追查機制，相較之下，透過「個人自用」漏洞流入台灣的三無食品，才是更難防範的食安隱憂。

多吃深綠色蔬菜、芭樂、奇異果！可幫助代謝



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吳欣岱在臉書指出，她身為每天幫兩個孩子準備三餐的雙寶媽，也身為一個心臟血管外科醫師，自己一直在追這件事，苯駢芘雖然被世界衛生組織列為第一級致癌物，但對健康的影響與「劑量」及「暴露時間」有關，短期、少量接觸，身體仍有代謝能力。她建議，這幾天可多吃深綠色蔬菜、芭樂、奇異果等富含纖維與抗氧化物的新鮮蔬果，幫助腸胃道加速代謝，就是很好的自我保護。

至於這件致癌油是如何爆發的？吳欣岱發現，其實這批出問題的大豆沙拉油於4月初製造，總量約1300公噸，中聯油脂出貨前曾進行自主檢驗，第一次結果竟顯示合格，代表第一道品管未能攔下問題產品。直到下游廠商南僑自行複驗，發現苯駢芘數值偏高，才回頭通知中聯重新檢驗，最終驗出每公斤8.1微克，超過法規標準4倍多，中聯於6月30日向食藥署通報。

她坦言，事件令人擔憂，因為合法產品的第一道把關已經失靈，但也正因產品具備廠牌、批號、流向紀錄及法定通報義務，加上下游廠商願意多做一次檢驗，才能及時發現問題，後續也能下架、追查流向，甚至針對42所學校逐一清查，整條供應鏈仍存在多道攔截機制，即使前面出現疏漏，最後仍有機會把問題攔下來。

「無廠商、無產地、無檢驗標示」三無食品才可怕！個人自用漏洞防不了



吳欣岱進一步指出，相較之下，她從6月便持續提醒的「三無食品」，包括無廠商、無產地、無檢驗標示，透過「個人自用」免驗漏洞、水貨或代購流入台灣，幾乎沒有任何把關機制。一旦發生苯駢芘超標等食安事件，不僅無法追溯來源，也沒有業者負起通報責任，更不會有下架名單或全面清查。

對此，她嚴厲呼籲，中聯案固然應追究責任、補強制度，但社會更應正視三無食品帶來的食安風險，支持有標示、可追溯的台灣在地產品，並補起「個人自用」免驗漏洞，「看得見的毒，我們攔得下來；看不見的，才是更該努力的。」