全球10大醫療旅遊國出爐！台灣未上榜　冠軍超殺優勢曝

▲土耳其當地最受歡迎的療程包含醫美手術。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

2026年全球醫療旅遊（Medical tourism）排名正式出爐！隨著越來越多病患跨國尋求更先進、無需苦等且價格親民的醫療服務，全球醫療版圖迎來大洗牌。最新榜單顯示，主打高CP值的開發中與中高所得經濟體強勢崛起，其中「土耳其」擊敗了泰國、墨西哥與南韓等傳統重鎮，一舉奪下全球最佳醫療旅遊國冠軍，而台灣則未擠進前10名。

土耳其奪冠 超殺價格與地理優勢成首選

土耳其在2026年榜單中穩坐第一名，成為全球最具競爭力的醫療旅遊樞紐。土耳其挾帶現代化醫院、超殺的醫療價格與專科治療中心等優勢，加上位處歐洲、亞洲與中東交界處的地理條件，讓各國病患都能輕鬆抵達。

當地最受歡迎的療程包含醫美手術、牙科、植髮、眼科與骨科等。此外，土耳其成功將醫療服務與旅宿完美結合，提供飯店、私人診所與專屬復原服務，滿足了國際病患休養期間對舒適與隱私的高度需求。

不再只看病 「整體體驗」成醫療旅遊新指標

今年的榜單凸顯出，現代醫療旅遊早已不侷限於基本療程，而是全面涵蓋了複雜外科手術、醫美護理、生殖輔助以及高度專業的醫院服務。

許多已開發經濟體的病患為了逃離大排長龍的等待名單、昂貴的私人診療費以及一號難求的專科醫生，紛紛轉向國際尋求幫助。

如今的醫療旅遊已發展成包含機場接駁、簽證便利性、語言翻譯支援、數位諮詢與術後養生體驗的龐大產業鏈，病患的評估標準，已從單純的「治療費用」升級為「整體體驗」。

▲現代醫療旅遊早已不侷限於基本療程，而是全面涵蓋了複雜外科手術、醫美護理、生殖輔助以及高度專業的醫院服務。（圖／CFP）



亞洲5國霸榜前10名 各國專科強項曝光

在2026年的前十強名單中，亞洲國家表現極為亮眼，共佔據5個席次。

泰國位居第二，以高品質醫院、醫美療程與熱情的休養環境聞名；印度拿下第三，持續以親民價格與心臟照護、腫瘤科等複雜醫療權威技術脫穎而出；南韓則名列第五，在先進科技、醫美與皮膚科方面擁有極高水準。

馬來西亞與新加坡分別位居第六與第八，前者提供極佳的英文翻譯與平價環境，後者雖非最便宜，但以頂級醫療與精準安全性備受金字塔頂端病患信賴。

其他上榜國家還包含第四名的墨西哥，受惠於鄰近北美優勢，吸引大量尋求平價牙科與減重手術的病患；哥斯大黎加穩居第七，是平價牙科與醫美的熱門選擇。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）排名第九，成為中東地區奢華醫療旅遊的新星；哥倫比亞則壓軸名列第十，顯示拉丁美洲在全球醫療旅遊的影響力正持續擴大。

「負擔得起」成王道 打破富裕國家醫療迷思

2026年排名的最大亮點，在於開發中與中高所得開發中經濟體佔據了主導地位。這顯示出「負擔得起」已成為全球醫療流動的決定性力量。

病患不再迷信國家的財富或開發程度，而是精打細算地比較治療品質、看診速度與術後支援，只要能以平易近人的價格提供可靠醫療照護的國家，就能在這場全球醫療旅遊革命中搶佔先機。

2026年全球十大醫療旅遊勝地排名：

1.土耳其

2.泰國

3.印度

4.墨西哥

5.南韓

6.馬來西亞

7.哥斯大黎加

8.新加坡

9.阿拉伯聯合大公國

10.哥倫比亞