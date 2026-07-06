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女球迷「國旗纏頸」捲車輪慘死！　歡慶摩洛哥晉級成悲劇

▲▼ 加拿大溫哥華的摩洛哥球迷上街慶祝晉級8強。（圖／路透）

▲ 加拿大溫哥華的摩洛哥球迷上街慶祝晉級8強。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026美加墨世界盃掀起全球狂熱，摩洛哥一名39歲女球迷在西班牙阿爾赫西拉斯市（Algeciras）參加慶祝摩洛哥隊晉級8強時，因頸部圍繞的國旗不慎捲入機車後輪，造成頸部嚴重受傷，送醫宣告不治。

綜合《太陽報》等外媒，事故發生於當地4日深夜約11時，該名女子坐在丈夫機車後座行經一處交叉路口時，掛在脖子上的摩洛哥國旗突然被後輪捲入，瞬間將她從車上拖下，對頸部造成嚴重傷害。

警方趕抵時她已呈現心臟驟停狀態，儘管急救人員施以心肺復甦術並緊急送往卡迪斯省的歐洲龐塔醫院（Punta Europa Hospital），到院後不久仍宣告死亡。警方已確認她的丈夫酒測結果並未超標，當局正調查詳細案發經過。

當晚正值摩洛哥國家足球隊以3比0大勝地主國加拿大，由奧納希（Azzedine Ounahi）下半場梅開二度、拉希米（Soufiane Rahimi）補時攻入最後一球。摩洛哥因此成為本屆世界盃首支確定晉級8強的隊伍，球迷紛紛走上街頭狂歡慶祝。

阿爾赫西拉斯市長蘭達盧塞（Jose Ignacio Landaluce）稱對這起意外深感悲痛，當局正全力協助罹難者家屬。該市擁有西班牙規模最大的摩洛哥社群之一，全市約12.8萬居民中，摩洛哥裔人口達1萬人。

事實上，2022年卡達世界盃期間也曾發生類似事故。當時一名22歲阿根廷球迷馬謝爾（Oscar Maciel）在阿根廷擊敗法國奪冠後，同樣因披在肩上的國旗遭機車車輪捲入導致窒息，當場身亡。

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