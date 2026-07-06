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搞錯逼車對象...桃園2壯男路口互毆　網讚「有品」：只打安全帽

記者楊熾興／桃園報導

鍾姓男子因認錯逼車的盧姓男子，雙方在路口發生口角進而大打出手，有趣的2男是「有品打架」只打安全帽，排隊等對方打完才打。警方獲報迅速到場維持秩序，事後雙方雖表示純屬誤會，不願提出傷害告訴，但警方仍依法以《社會秩序維護法》進行裁處。

▲鍾姓男子因認錯逼車的騎機車的盧姓男子，雙方在路口發生口角進而在路上大打出手。（圖／民眾提供、下同）

▲鍾姓男子因認錯逼車的盧姓男子，雙方在路口發生口角進而在路上大打出手。（圖／民眾提供、下同）

▲鍾男與盧男是「有品打架」只打安全帽。（圖／民眾提供）

中壢警分局調查，身著藍衣的鍾姓男子5日15時56分許騎乘普通重型機車，行經桃園市中壢區中華路二段與普忠路口（往桃園方向），在行經事發路段前數個路口時，疑似遭到不明人士逼車。誤認穿著灰衣的盧姓騎士就是先前逼車的人，雙方於路口發生口角，隨後情緒失控演變成徒手互毆，由於2男都身材壯碩，又在路口揮拳，引人側目。

目擊網友表示，雙方是有品的打架，因為徒手只打安全帽，而且等對方打完才打，甚至還幫忙扶著機車；在衝突後雙方逐漸冷靜並進行溝通，鍾男這才確認是一場誤會。巡邏警員獲報火速抵達現場時，雙方情緒均已平復，現場未再有衝突情形。

警方表示，經現場詢問後，鍾、盧兩男均明確表示不願提出傷害告訴。然而，雙方在公共場所互毆之行為已違反法規，警方詢後仍依《社會秩序維護法》移請裁處。

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