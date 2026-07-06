不到1公分！38歲男號稱擁「世界最小陰莖」　網暖捐41萬助他動手術

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州38歲男子菲利普斯（Michael Phillips）因患有極罕見的「小陰莖症」（micropenis），長期生活品質低落，近日在募款平台GoFundMe發起「協助麥可接受小陰莖增大手術」活動，截至台灣時間6日累積1萬2952美元（約41.5萬台幣）善款，令他得以預約接受手術。

根據《衛報》，自稱擁有全世界最小陰莖的菲利普斯受訪時表示，對外界的支持感到「非常感激也十分驚訝」，坦言從未料到會有人願意伸出援手。他計劃接受的手術以增加周長為主要目標，雖無法徹底解決所有困擾，但預計可大幅緩解小陰莖症帶來的種種不便。

根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）定義，小陰莖症指陰莖長度不到6.8公分，成年男性平均值則約13.3公分。菲利普斯的狀況極為罕見，據稱完全勃起後長度僅約0.97公分，不但造成排尿時四處噴濺的困擾，也幾乎完全無法進行性行為，嚴重影響感情生活。

GoFundMe活動引發媒體關注後，比佛利山莊知名整形外科醫師多爾曼（Robert Dorman）公開表示，菲利普斯曝光自身困境的勇氣令他感動，願意免費為他執行注射療程。但菲利普斯決定婉拒，稱他已自行預約離家較近的醫院，將依原定計畫進行手術。