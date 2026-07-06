防普丁入侵！「波羅的海要衝」全島備戰　瑞典19歲女兵扛槍上陣

▲ 瑞典士兵參與5月在哥特蘭島舉行的軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

面對俄羅斯潛在威脅，瑞典波羅的海戰略要地哥特蘭島（Gotland）正以前所未有的速度重整軍備，從徵召年輕士兵到組織平民自救網絡，全島進入備戰狀態。

19歲女兵扛槍 每天苦訓16小時

《衛報》報導，19歲的阿德曼（Ella Adman）4個月前才剛從高中畢業，不曾接觸槍枝，如今她已穿上軍服，扛著突擊步槍，在哥特蘭中世紀古城維斯比（Visby）附近的軍事基地接受訓練，幾天後將赴斯德哥爾摩執行首次正式任務，擔任瑞典王室的護衛。

她是哥特蘭快速重新軍事化的計畫中，數百名被派駐當地的義務役士兵之一，每天訓練長達16小時，「你會發現自己能做到什麼，也會發現大家凝聚起來有多強大。」

距加里寧格勒275公里 戰略地位牽動整個北約

哥特蘭距俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）僅275公里，距瑞典本土87公里，地理位置極為敏感。瑞典2025-2030年國防計畫指出，敵方若能掌控哥特蘭，便能進一步控制整個波羅的海的海空作戰。

瑞典陸軍哥特蘭指揮官古斯塔夫松（Andreas Gustafsson）表示，「若能控制哥特蘭，就能控制波羅的海」，「我們必須守住這座島，不僅是為了瑞典，更是為了整個北約。」

冷戰後撤軍 P18兵團2018年後重組

哥特蘭在冷戰高峰時期曾駐紮2.5萬名士兵，最後一支兵團P18於2005年被裁撤後，島上僅剩一支縮編的國民警衛隊營。隨著俄羅斯威脅升高，P18於2018年重新組建，俄烏戰爭爆發後更加速擴編。

瑞典已承諾2026年將國防預算提升至GDP的2.8%，2028年進一步增至3.1%，並擴大徵兵範圍。但古斯塔夫松坦言，目前整個北約都在搶購軍備，砲兵系統等重型裝備取得不易，成為擴充戰力一大瓶頸。

間諜破壞風險升溫 俄烏停火恐讓威脅轉移

他也警告，哥特蘭雖未面臨傳統軍事攻擊的迫切威脅，但間諜與破壞行動風險較高，也無法完全排除傳統攻擊可能性。一旦俄烏達成停火或和談，俄軍兵力可能迅速轉移至芬蘭與波羅的海國家周邊，「風險始終在於俄羅斯若被逼入絕境可能孤注一擲。俄羅斯承受的壓力愈大，就愈可能鋌而走險。」

除軍事部署之外，哥特蘭平民防禦體系也正快速成形。當地醫師林布拉德（Eva Rinblad）在官方持續呼籲之下成立鄰里緊急應變小組，清點社區內水電、通訊與物資，並計畫設立緊急避難站，供居民取暖、充電與過夜。

平民組應變小組 哥特蘭成全瑞典備戰示範

瑞典民防與韌性局局長弗里塞爾（Mikael Frisell）指出，哥特蘭因地理特性，一旦遇襲極易陷入孤立、補給中斷，因此當局正積極提升島嶼自給自足能力，並借鑒烏克蘭戰場經驗，強化應對大規模傷亡、清除未爆彈及在廢墟中搜救的能力。他表示，哥特蘭目前的備戰程度已成為全瑞典的示範模板，平民防禦的做法也引起英國等盟國關注。

北約峰會將於安卡拉登場前夕，瑞典持續展現捍衛領土的決心。哥特蘭備戰策略師維克貝里（Per Wikberg）站在維斯比港，凝視滿載遊客的渡輪靠岸時表示，「永遠沒有準備好的一天」，當危機真的來臨，真正的考驗在於計畫是否足夠完善，儘管哥特蘭正朝自給自足邁進，仍有許多工作有待完成。