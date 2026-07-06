基輔慘況曝！俄飛彈無人機夜襲基輔釀8傷　波蘭戰機緊急升空

▲ 俄羅斯空襲擊中基輔一棟公寓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯6日夜間對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成多棟住宅大樓受損，至少8人受傷。短短幾小時前，烏克蘭總統澤倫斯基才聲明警告，俄方將對首都發動新一波大規模打擊。

基輔市區多棟住宅遭襲 布查傳傷亡

▲ 遭擊中的建築起火燃燒。（圖／路透）

根據《基輔獨立報》，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔市內至少5人在攻擊中受傷。基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）證實，首都郊外的基輔州布查地區（Bucha）另有3人送醫。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）指出，波季爾斯基區（Podilskyi）一棟住宅大樓7至9樓遭彈襲破壞，部分外牆結構崩塌。同區另有一棟多層樓住宅被波及，達爾尼茨基區（Darnytskyi）也有3棟公寓遭襲。克里契科補充，還有多座車庫、一處倉庫及一棟住宅建築在攻擊中受損。

凌晨至少3波爆炸 市民湧地鐵站避難

▲ 民眾在地下停車場避難 。（圖／路透）

報導記者直擊，當地凌晨1時40分、2時10分及3時15分接連傳出多起爆炸。烏克蘭空軍警告，有數十枚飛彈正朝基輔方向飛來，數千名市民湧入地鐵站避難；首都西郊蘇菲夫斯卡博爾沙希夫卡（Sofiivska Borshchahivka）一帶傳出停電災情。烏克蘭幾乎全境發布防空警報；波蘭空軍也稱已派戰機升空，預防性保衛本國領空。

澤倫斯基曾警告普丁套路

澤倫斯基前晚聲明提到，「情報再次表明，俄方正準備新一波大規模打擊，這正是普丁的慣用手法，趁著美國獨立紀念日剛過、北約安卡拉峰會前出手。」他呼籲民眾遵守防空警報，並敦促盟國盡速交付愛國者防空飛彈。

此次攻擊距北約土耳其峰會僅剩2天，澤倫斯基預計8日在峰會場邊與美國總統川普會面。就在峰會前夕，川普剛與俄羅斯總統普丁進行近90分鐘通話，據克里姆林宮方面透露，川普在通話中表達協助終戰的意願。