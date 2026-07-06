焦糖哥哥退出政壇「找工作」　陳沂曝早勸過：沒有黨你什麼都不是

▲陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行原是兒童台主持人，後來在2021年步入政壇，並於2024年接任民進黨台北市黨部執行長。他在今年5月卸下政治人物身份，近日分享近況，坦言找工作陷入瓶頸。對此，網紅陳沂5日表示，當初花了非常多時間勸焦糖哥哥千萬別從政，無奈他執意踏入政壇，當時就預見了現在的結果，「我要是黨，當初也會選擇你，因為你忠心耿耿。我要是黨，現在也會拋棄你，因為你已經沒有利用價值」。她也大酸，「沒有黨，你什麼都不是」。

陳沂表示，焦糖哥哥陳嘉行最近宣布退出政壇（也可能是被黨拋棄了？），開始找工作。他說主計處公布台北市一日生活成本為1134元，一個月就是34014元，如果想要存錢，要找一個月五萬以上的工作，可是大多數的工作都在五萬以下。

陳沂說，有人問焦糖哥哥怎麼不回演藝圈，他說台灣娛樂圈基本上已經死透。有同學分享這個新聞給自己，只能說不勝唏噓。

陳沂說，當初自己花了非常多時間勸焦糖哥哥千萬不要從政，還幫他想過做寵物電商維持穩定收入。無奈他執意踏入政壇，當時自己就預見了現在的結果。

陳沂表示，焦糖哥哥本來就不是個聰明人，本來老老實實的生活至少也不愁吃穿。偏偏他讀了點馬克思，加上一些人的洗腦，就覺得有讀書很懂了，這種頭腦不好又自以為懂的人最容易被操弄了。

陳沂表示，「我要是黨，當初也會選擇你，因為你忠心耿耿。我要是黨，現在也會拋棄你，因為你已經沒有利用價值了」。

陳沂直言，是說40幾歲的人，沒有漂亮的學經歷，回歸就業市場根本不可能找到什麼好工作。同樣的條件，能找年輕人，憑什麼要用你？更不用說要給高薪了。

陳沂批評，當在那邊振振有詞分析就業市場時，怎麼沒想過底層邏輯是根本不配啊！對了，台灣演藝圈確實不行了，「不過你連自媒體都做不好，還要說什麼呢？沒有黨，你什麼都不是」。

▼陳沂。（圖／翻攝臉書／陳沂）