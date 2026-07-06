2高中生屏東海邊玩水釀悲劇　17歲少年失蹤1.5小時尋獲送醫不治

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣東港鎮南平路附近海堤昨(5)日下午發生溺水意外。2名高中生結伴前往戲水，其中1名17歲郭姓少年不明原因落海，消防局獲報後立即派遣大批人車、船艇及無人機展開搜救，歷經約1個半小時搜尋，於距離岸邊約100至200公尺海域尋獲少年，但已失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲郭姓高中生與朋友結伴前往屏東東港海邊戲水，未料發生意外溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣消防局表示，昨日下午3時25分接獲民眾報案，指東港鎮南平路附近海堤有民眾溺水，立即派遣東港、佳冬分隊、特搜大隊及第三大隊部等單位前往救援，共出動8輛消防車、3艘船艇、2架無人機，以及15名警消、20名義消投入搜救。

▲警消搜救約1.5小時後，在距離岸邊約百公尺處尋獲郭姓高中生。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防人員持續在海面及岸際搜索，於下午5時7分在距離岸邊約100至200公尺處發現溺水的郭姓少年，郭姓少年被救上岸時已無呼吸心跳，救援人員隨即將其送往輔英醫院急救，仍因傷重搶救無效，詳細落水原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

▲郭姓高中生被尋獲時已無呼吸心跳，送醫仍不治。（圖／記者陳崑福翻攝）