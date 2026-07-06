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蔣萬安轟中央「蓋牌致癌油」遭圍剿！粉專酸爆：他才是總統？

▲台北市長蔣萬安出席北市AI教育白皮書說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯油品致癌物超標案延燒，台北市長蔣萬安不滿中央頻頻蓋牌，而食藥署5日雖公布名單，但同時綠營卻反批，蔣又把責任移轉。對此，多個粉專發文質疑，「出事怪地方，難道蔣萬安才是總統？不是名字有個安就要負責食安。」

粉專酸「所以蔣萬安才是總統？」

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臉書粉專「雙標黨的雙標物語」發文直呼，「蔣萬安要負責食安？行政院衛福部食藥署不肯公布廠商與產品名單，你是要蔣萬安在台北怎麼處理？哪些食品應該下架，這是全國的事情，台北市長怎麼處理？我們的總統、行政院長、甚至於衛福部長，都在忙著全國各地的造勢輔選，然後要蔣萬安負責？」

無獨有偶，粉專「張老大頻道」不禁感嘆，「台灣油出問題怪蔣萬安，那蔣萬安就是台灣的總統了」；而粉專「政知局」也發文指出，這幾天全台灣都在擔憂致癌毒油，賴清德、卓榮泰一直跑行程，幫民進黨縣市長參選人造勢，衛福部蓋牌拒絕公開毒油流向，民進黨和綠媒卻狂打蔣萬安，質疑「所以蔣萬安才是總統？」

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

▲食藥署公布受影響257家業者資訊。（圖／台中市食安處提供）

對此，網友們紛紛回應，「昏庸的官員，無辜的百姓在台灣」、「全台灣好像只有台北人會用到油？其他縣市沒事？」「蔣是地方層級，還是週末既定行程，那些執政的官員，倒是該出來面對」、「市長已被青鳥升格為總統」、「出事就扯是地方政府的問題，台灣是沒執政中央政府了嗎」、「愛在心口難開，這就是愛台灣的方式」、「只有台北有致癌油的樣子XD」。

食藥署公布「257家業者」名單

回顧5日，蔣萬安喊話食藥署及中央政府，進行四點嚴正呼籲，包括立刻公布名單、成立專區，上游全面清查，最短時間內釐清案情以及重建源頭管理機制。

對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，這沒有分藍綠，也不應分中央跟地方，而是要兩邊一起協作讓大家安心。

同日，食藥署署長姜至剛指出，針對中聯大豆沙拉油事件，已經要求「第一層產品已全面下架」，依照106年所訂定「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」辦理，7月1日即命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品須於7月3日中午12點前全面下架完成，而「第二層產品」也擴大預防性下架，總計257家食品業者受影響。

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