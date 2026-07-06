快訊／巴威颱風成為今年「風王」　強度與辛樂克並列

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續增強，根據中央氣象署下午2時最新觀測，其近中心最大風速已達每秒60公尺，並列今年4月辛樂克颱風紀錄，為今年迄今的「風王」；其七級風平均暴風半徑350公里，較過去6小時也略有擴大。

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天下午2時的中心位置在北緯14.9度，東經144.0度，以每小時27公里速度，向西北西進行，移動過程略為加速，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，較過去6小時也略有擴大。

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今年第4號颱風「辛樂克」為1991年以來最強的4月颱，中心最大風速一度達到每秒60公尺。而巴威颱風今持續增強，截至下午2時近中心最大風速每秒60公尺，並列辛樂克為今年迄今的「風王」，且巴威移動速度也從每小時23公里，加速為每小時27公里，七級風平均暴風半徑從320公里擴大為350公里。

氣象署表示，巴威颱風未來將沿太平洋高壓南側朝西北西前進，周三前抵達菲律賓東方海面，周四受高壓導引北轉，周五位於台灣東方至琉球南方海面，降雨會逐漸增加，但未來路徑仍有不確定性，周五起移動路徑將會受太平洋高壓影響。

氣象署指出，巴威颱風周三前將略微增強，但周四接近台灣東方海面後，強度就會減弱，周四、周五預計以中颱上限至強颱下限接近台灣，由於其暴風半徑達350公里，無論是否通過台灣，影響都相當明顯。

氣象署表示，今、明天各地多雲到晴，午後北部、南投地區及其他山區有雷陣雨，周四巴威颱風接近，桃園以北及宜蘭降雨逐漸增加，午後南部地區及山區有局部雷陣雨。周五、周六颱風最接近，全台有雨，北部山區及宜蘭地區有豪雨等級降雨。