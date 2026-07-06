吸毒吸到失控？　美男當街「自斬陰莖」失血過多亡

▲案發地點位於菲格羅亞街與皮科大道交叉路口附近。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國加州洛杉磯一名31歲男子對自己全身猛刺20多刀，甚至自行切斷生殖器，陳屍市中心街上。《紐約郵報》引述最新調查結果報導，他的體內毒品劑量足以致死，但最終是因失血過多身亡。

3月7日凌晨，對街7-Eleven保全目睹一名非裔男子倒地後報警，警方抵達現場發現死者衣物散落四周、躺在血泊中，透過指紋比對才確認，他正是31歲的薩瑟蘭（Ryan Dexter Sutherland）。

根據洛杉磯法醫報告，薩瑟蘭體內驗出極高濃度的冰毒及搖頭丸，其中冰毒濃度高達每毫升1.9微克，安非他命則是每毫升0.24微克，已達到足以致命的劑量，但用藥過量未被列為死因。

Horrifying truth behind death of man who cut off his penis in bloody downtown LA meltdown https://t.co/b0z4gJjTxY pic.twitter.com/I4L6eks1p3 — New York Post (@nypost) July 4, 2026

法醫指出，薩瑟蘭的死因被判定為自殺，他使用一把刀刃約5公分的折疊刀，在自己的頸部、胸部、上腹部、右手腕及前臂、生殖器等多處造成「銳器傷害」。其中，下體傷口導致睪丸外露及陰莖「脫套傷」（degloving），而頸靜脈與氣管割傷，以及右臂動靜脈受傷，可能是最終喪命原因。

死者姑姑向警方表示，薩瑟蘭過去從未有過自殺傾向，但長期有吸食非法藥物的習慣，並曾接受過戒毒治療，生前患有注意力不足過動症（ADHD）。而醫學研究指出，吸食冰毒者的自殺風險顯著高於一般人。

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