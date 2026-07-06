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蘋果 AirPods Ultra 耳機現身 iOS！官方暗示加入鏡頭、有新用法

▲▼ AirPods Pro 3 ,AirPodsPro3 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲AirPods 近年逐漸跨出音訊領域，甚至加入量測心率指數的功能，足見蘋果的野心不止於聽音樂。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

未來 AirPods 不只能聽音樂！據傳蘋果即將推出搭載鏡頭的高階無線耳機 AirPods Ultra，結合 AI Siri、視覺智慧等技術，替耳機開創全新用法。目前該款設備已在 iOS 程式碼中首度曝光。

國外開發者 Sam Henri Gold 透過挖掘 iOS 27 beta 2 版本發現，蘋果在一款代號為「B790」的產品程式碼中，明確註記「透過使用者頭部兩側的相機拍攝兩張畫面」。從描述來看，這樣的敘述無法套用在現今任何產品線上，最有可能的便是智慧眼鏡或是傳聞中的 AirPods。從型號上來推估，考慮到 AirPods Pro 3 的代號為 B788、智慧眼鏡則是 N50，因此這款「B790」極有可能是下一代 AirPods。

AirPods 有望融合鏡頭、支援視覺智慧

根據《彭博社》日前報導，蘋果正在開發一款名為 AirPods Ultra 的高階無線耳機，定位比 AirPods Pro 更高，更將是蘋果 AI 穿戴裝置的首發產品。其最大亮點在於耳機加入了相機鏡頭，使其可以偵測周圍環境，並透過 iPhone 已經採用的視覺智慧技術與新版 AI Siri，以問答的方式告訴用戶眼前動植物的名稱，或是即時查詢餐廳評價，讓使用者不用拿出 iPhone 就能獲得即時資訊。《彭博社》認為，AirPods Ultra 最快會在 2027 年底上市，屆時同台登場的還會有首款智慧眼鏡。

本次曝光的程式碼不僅證實了這些功能，還提到「B790」能透過視覺智慧系統辨識地標、文字或是已知的物體，並以巴黎艾菲爾鐵塔、咖啡杯作為範例。

蘋果押注 AI 穿戴裝置

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近年不斷提及「視覺智慧」技術的重要性，被認為是在替下一波新品暗示。據傳，為了跟上 AI 趨勢，蘋果將押寶 3 大產品，包含上述提到的 AirPods Ultra 以及智慧眼鏡，還有另一款體積小如 AirTag 的 AI 吊飾，可以佩戴在胸前。這些產品都是透過內建的相機、麥克風與用戶互動問答，相機可以辨識周圍的物件，再以「視覺智慧」提供使用者有幫助的資訊，讓 AI 更無縫地融入生活之中。

 
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