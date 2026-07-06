德國尪「開30分鐘車」買珍奶！一開口店員愣住　他嘆：想回台灣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

部落客「Leo&Nina與德國老爸」近日在社群平台發文，分享住過台灣10幾年的德國籍丈夫，回到德國後因為嘴巴被養刁，為了喝一杯珍珠奶茶，特地開車近半小時前往市區。然而，德國尪提出客製化需求時，卻遭店員當場回絕，讓他不禁感嘆，「還是台灣的比較好喝。」

德尪點珍奶吐「專業口訣」遭拒 店員愣住：不能選甜度

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部落客「Leo&Nina與德國老爸」表示，住過台灣的德國人嘴巴真的回不去了，日前兩人在德國為了喝一杯珍珠奶茶，特地開了2、30分鐘的車跑到市區。老公拿到飲料後馬上吸了一大口，甚至感動到閉眼幾秒，但下一秒卻認真直言，還是台灣的比較好喝。

她笑說，點餐時老公很自然地開口道，「我要一杯波霸、半糖、少冰」，結果店員當場愣住，尷尬回應「先生...我們沒有波霸，也不能選甜度，而且本來就沒有冰。」這番話讓他意識到，德國許多珍奶店根本無法客製化。

台灣手搖飲客製化超強 德尪嘆：喝完更想回台灣

對於這杯接近台灣味的珍奶，德國尪坦言並非難喝，只是喝完之後反而更想回台灣再喝一杯。她也笑說，在台灣珍奶隨處可見，但在德國卻得特地跑到市區，看來不是德國沒有珍珠奶茶，而是台灣把德國老爸的嘴巴養得太刁了。

而網友們也紛紛笑回，「很愛台灣的餐飲客製化，很有人情味」、「台灣的手搖飲客製化超強的！國外的飲料很少能客製化的」、「不能調甜度也沒有波霸，那就只是一杯普通的奶茶而已」、「不能沒有珍珠奶茶」、「真的…回台灣後就狂喝，因為在國外太貴又沒台灣的好喝」、「太誇張了吧」、「本來就沒有冰？是什麼邪教？」「台灣是寶島」。

．本文由「Leo&Nina與德國老爸」授權引用。