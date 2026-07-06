　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

樂華夜市「壽司買一送一」　拿150結帳變280！他怒丟掉：不敢吃了

▲買壽司被店家話術了。（圖／「喬王的投資理財筆記」授權引用）

▲買壽司被店家話術了。（圖／「喬王的投資理財筆記」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

粉專「喬王的投資理財筆記」近日發文，分享在永和樂華夜市遭遇的消費糾紛。一間掛著「150元」招牌的壽司攤，店家以「買一送一」吸引顧客購買，結帳時卻改口要付280元，為大份壽司的錢。事後，他上網查詢，發現該店在Google評論上僅獲1.8顆星，且充斥大量類似的受害評價。

壽司攤「招牌寫150元」結帳變280元

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專「喬王的投資理財筆記」提到，上個月與另一半逛樂華夜市時，看到一間招牌寫著「日式蔬食壽司150元」的攤位，店員阿嬤熱情招呼「現在買一送一，買大盒送小盒」，兩人因附近素食選擇少而決定購買。

沒想到，他們掏出150元準備結帳時，店家卻突然改口表示，大盒售價為280元，小盒才是150元，必須支付280元才能享有買大送小。由於壽司已被打包，夫妻倆當下只能無奈付款離開，但回程時越想越不對勁，驚覺落入消費陷阱。

看完網路評價　他立刻全倒掉：不敢吃了

後來，喬王返家品嚐，發現壽司飯粒偏硬、口味普通，進一步查詢Google評論才赫然發現，該店評分僅有1.8顆星，許多網友都遭遇過一模一樣的欺騙手法。

不僅如此，評論區更有不少人反映，該攤位存在食品衛生問題，嚇得他與另一半立刻將剩下的壽司全部丟棄。對此，他採取樂觀態度自嘲消氣，認為這筆280元的「學費」雖然不便宜，但也算是一次拙劣欺騙手法的難得經驗。

誠信才是長久財　粉專嘆：騙來的成交留不住信任

針對此次夜市消費經驗，粉專直言，在資訊發達的時代，每位消費者都具備分享與公審的能力，商家或許能靠資訊不對稱、話術或誤導短暫賺取利益，但這僅是一次性的賺錢方式。

他認為，真正能走得遠的生意，通常不是靠套路，而是靠信任的堆積。短期內話術或許能賺到小錢，但長期而言，唯有贏得信任才能真正賺到大錢，「信任，建立很慢，可能需要幾十次誠實的互動；但失去信任，往往只需要一次。」

．「喬王的投資理財筆記」授權引用。

►苯駢芘「幾小時就會被排出」　真正恐怖關鍵曝光！專家：飆4800倍
►致癌油風暴「最新名單」退貨方法一次看！
►揪出致癌油「最大功臣」　超強版圖全曝光！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

高雄飲冰品抽驗！揪出2家違規

高雄飲冰品抽驗！揪出2家違規

高雄市衛生局近期針對轄內飲冰品展開密集抽驗，今（10）日公布最新結果，5月份抽驗的76件產品全數合格；不過，統計今年1至5月共164件抽驗中，仍有2件產品不符規定，其中「冰瘋爆」冰淇淋店因腸桿菌複驗超標遭罰3萬元，知名連鎖手搖飲「可不可熟成紅茶」也因咖啡因標示不符上榜。

上酒店被冷在一旁超不爽　台南2男持棍棒砸場

上酒店被冷在一旁超不爽　台南2男持棍棒砸場

日式涮涮鍋撈出6根筷子　台中食安處派員稽查

日式涮涮鍋撈出6根筷子　台中食安處派員稽查

士林夜市「烤杏鮑菇攤拒收1元」　一票傻眼：不懂紅什麼

士林夜市「烤杏鮑菇攤拒收1元」　一票傻眼：不懂紅什麼

無理奧客爆噴店員　店長挺身護員工網讚爆

無理奧客爆噴店員　店長挺身護員工網讚爆

關鍵字：

樂華夜市壽司攤消費糾紛食品衛生信任問題

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面