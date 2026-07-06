樂華夜市「壽司買一送一」　拿150結帳變280！他怒丟掉：不敢吃了

▲買壽司被店家話術了。（圖／「喬王的投資理財筆記」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

粉專「喬王的投資理財筆記」近日發文，分享在永和樂華夜市遭遇的消費糾紛。一間掛著「150元」招牌的壽司攤，店家以「買一送一」吸引顧客購買，結帳時卻改口要付280元，為大份壽司的錢。事後，他上網查詢，發現該店在Google評論上僅獲1.8顆星，且充斥大量類似的受害評價。

壽司攤「招牌寫150元」結帳變280元

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粉專「喬王的投資理財筆記」提到，上個月與另一半逛樂華夜市時，看到一間招牌寫著「日式蔬食壽司150元」的攤位，店員阿嬤熱情招呼「現在買一送一，買大盒送小盒」，兩人因附近素食選擇少而決定購買。

沒想到，他們掏出150元準備結帳時，店家卻突然改口表示，大盒售價為280元，小盒才是150元，必須支付280元才能享有買大送小。由於壽司已被打包，夫妻倆當下只能無奈付款離開，但回程時越想越不對勁，驚覺落入消費陷阱。

看完網路評價 他立刻全倒掉：不敢吃了

後來，喬王返家品嚐，發現壽司飯粒偏硬、口味普通，進一步查詢Google評論才赫然發現，該店評分僅有1.8顆星，許多網友都遭遇過一模一樣的欺騙手法。

不僅如此，評論區更有不少人反映，該攤位存在食品衛生問題，嚇得他與另一半立刻將剩下的壽司全部丟棄。對此，他採取樂觀態度自嘲消氣，認為這筆280元的「學費」雖然不便宜，但也算是一次拙劣欺騙手法的難得經驗。

誠信才是長久財 粉專嘆：騙來的成交留不住信任

針對此次夜市消費經驗，粉專直言，在資訊發達的時代，每位消費者都具備分享與公審的能力，商家或許能靠資訊不對稱、話術或誤導短暫賺取利益，但這僅是一次性的賺錢方式。

他認為，真正能走得遠的生意，通常不是靠套路，而是靠信任的堆積。短期內話術或許能賺到小錢，但長期而言，唯有贏得信任才能真正賺到大錢，「信任，建立很慢，可能需要幾十次誠實的互動；但失去信任，往往只需要一次。」

．「喬王的投資理財筆記」授權引用。

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