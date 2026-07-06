客機降落「竟遭國慶煙火擊中」　達美機師：感覺到巨大爆炸

▲達美航空一架客機遭國慶煙火擊中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

達美航空（Delta Air Lines）一架客機在美國獨立紀念日當晚降落芝加哥中途國際機場（Chicago Midway International Airport），竟遭地面施放的國慶煙火擊中，幸好未釀傷亡。

根據7月4日塔台通話錄音檔，達美航空1076號班機機師表示，「我們的飛機剛剛被煙火擊中。我們只希望那是一枚迫擊型煙火在下方爆炸，但確實感覺到一次巨大爆炸。」該機師透露，當時飛機正處於降落程序，高度僅約200英尺（約61公尺）。

塔台人員回應，當晚已接獲多起類似通報，指示該客機前往登機門，並且檢查損傷。

稍後，塔台人員對即將降落的另一架客機說，「歡迎來到戰區。」西南航空（Southwest Airlines）223號班機幽默回應，「真令人安心。」

達美航空表示，這次煙火事件並未造成傷亡。聯邦航空總署（FAA）發言人證實，該航班已於當地時間7月4日晚間8時30分左右安全落地，目前正就事件進行調查，並請外界聯繫地方當局及航空公司取得進一步資訊。

CNN報導，一般消費性煙火的爆炸高度介於50至200英尺（約15至61公尺），而專業級施放的煙火爆炸高度最高可達1200英尺（約366公尺）。

根據通話錄音，塔台人員已通報市府官員，對方表示將知會芝加哥警方處理，但「我不知道他們會怎麼處置。」芝加哥警方則尚未回應。