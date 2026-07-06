「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

▲美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）衛星影像顯示，颱風巴威（Bavi）7月5日逼近關島。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

超級颱風「巴威」（Bavi）6日登陸美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands），帶來災難性強風與滂沱大雨。美國國家氣象局（NWS）警告風雨構成「迫在眉睫的生命威脅」，關島（Guam）等鄰近島嶼也紛紛發布颱風警報。

5級超級颱風 巴威猛襲群島

CBS報導，當氣旋的最大持續風速達到每小時150英里（約241公里）以上時，就被定義為超級颱風。

而NWS氣象學家蒙特維拉（Edwin Montvila）表示，巴威預計發展為5級超級颱風，持續風速可達每小時180英里（約290公里），陣風更可能突破每小時215英里（約346公里）。

NWS指出，暴風圈6日上午開始通過關島東北方、人口不到2000人的羅塔島（Rota），該島已發布極端強風警告。此外，附近的關島、提尼安島（Tinian）、塞班島（Saipan）發布颱風警報，周邊多島也處於熱帶風暴警戒狀態。

▼NWS對巴威颱風的路徑預測。（圖／翻攝weather.gov/gum）

當局呼籲室內避難 威脅範圍曝光

面對颱風可能構成「迫在眉睫的生命威脅」，當局呼籲各島居民立即轉移至建築物內部房間，並且遠離窗戶。蒙特維拉警告，待在戶外可能因「飛射的碎片導致死亡，電線桿與電纜也可能倒塌」，強烈建議民眾留在室內，不要外出冒險。

蒙特維拉指出，截至6日上午，巴威的移動速度都相對較快，官員們希望它能快速通過。但由於風暴規模較大，北馬里亞納群島至少到當天深夜仍需承受熱帶風暴等級的降雨與強風。

該地區今年4月才剛歷經今年最強熱帶氣旋、超級颱風「辛樂克」（Sinlaku）帶來的嚴重破壞，如今再遭強颱侵襲。

Monday, July 6, 2026. 4:54 AM ChST



Super Typhoon Bavi (09W)

The National Weather Service in Tiyan has issued a

* Extreme Wind Warning for...

Rota...

* Until 630 AM ChST.https://t.co/kUCuTWXo6w pic.twitter.com/UXkjjZCgwC — NWS Guam ???????? (@NWSGuam) July 5, 2026

關島總督示警 居民更擔心停電

關島總督格雷羅（Lou Leon Guerrero）5日透過社群媒體發布影片，敦促民眾待在家中或前往避難所，避免上路，「我們再度面臨猛烈強風，但我們一向準備充分，會全力保護人民。」

住在關島的神父海澤爾（Francis Hezel）從黎明前醒來後，聽屋外狂風呼嘯了數小時。他希望颱風不會對島上造成大範圍的結構性破壞，因為大多數居民都住在水泥房屋裡。但在近期幾場風暴中，往往會停電好幾天，「我認為這更像是生活不便的問題。」