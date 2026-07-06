通緝犯隨機竊車遭圍捕　警大外割制伏！一查竟酒駕+毒駕

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮昨（5）日發生轎車失竊案，1輛黑色轎車駕駛遺留電子鑰匙又未上鎖，張姓通緝犯酒後突起歪念頭，隨機闖入車內駕車逃逸，巡邏警車據報攔截圍捕，赫然發現張嫌不僅是通緝犯，酒精濃度超標，毒品快篩也呈陽性反應，簡直是「一砲三響」。警訊後移送檢方偵辦歸案。

▲苗栗苑裡鎮昨發生轎車失竊案，警方圍捕成功將嫌犯大外割制伏，清查發現嫌犯遭通緝、酒駕和毒駕。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警分局今指出，苑裡鎮客庄里一位蔡姓民眾報案，指中午約11時左右停好轎車，一時大意將I KEY（電子鑰匙）遺留車內，車門也未反鎖，大約離開17分鐘、11時21分許發現轎車不翼而飛報案。

苑裡分駐所巡邏警車據報前往附近，在一處路口發現迎面黑色轎車就是剛報案失竊轎車，立即迴轉啟動線上攔截圍捕，持續尾隨約3公里後，在苑裡鎮介壽路段成功攔停失竊車輛，警員當場以柔道大外割，逮捕涉嫌竊車的47歲張姓男子。

警方逮捕張男後，聞到張嫌身上有酒味，一併對他做酒測和毒品快篩，結果酒測值0.26毫克，安非他命快篩也呈陽性反應；警方進一步查證身分，發現張嫌另涉毒品及洗錢案件，6月間分別遭高雄地檢和高雄地院發佈通緝，全案依竊盜罪、公共危險罪、違反毒品危害防制條例及洗錢防制法通緝等罪嫌，移送苗栗地檢察署偵辦。

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