南港警分局史上最大出走潮　基層曝血汗真相

▲抓毒駕績效飆升，南港分局長洪漢周（中）頒獎勵金。（翻攝南港分局臉書）



圖文／鏡週刊

上個月29日一早，台北市警局副局長張淑芳、刑警大隊長丁靖，特別前往南港分局，與分局長洪漢周等幹部開會，討論偵查隊隊務、績效等問題。知情人士Ａ先生告訴本刊，高層之所以專程到南港分局，是因為接到不少基層刑警陳情，控訴分局長為了拚查緝毒駕績效，幾近走火入魔，偵查隊因此有超過一半的人寫報告自請調離，創下史上最大出走潮。

Ａ先生透露，副局長及大隊長了解狀況後，提出糾正與建議，表面上責備偵查隊長，實際上指桑罵槐，因為偵查隊會淪落到包括隊長在內，超過一半的刑警請調，都是因分局長近期的羞辱性高壓統治，所以高層特地來安撫人心，順便暗示分局長適可而止，果然，當天分局長指派的不合理要求就立刻取消。

▲台北市南港警分局長洪漢周為拚查緝毒駕績效，幾近走火入魔。（翻攝畫面）

本刊調查，近期毒駕案件備受關注，警政署也從5月底起，展開3個月的查緝毒駕專案，各單位都將抓毒駕列為重要績效，每週評比、檢討，3週前，台北市警局14個分局的毒駕查緝評比，南港分局績效突飛猛進，專案期間一共查獲18件，排名瞬間從吊車尾飆升到第1名，也將榜首常勝軍萬華分局、中山分局、大安分局遠遠拋開，引起熱議。

▲全國警察單位為了查緝毒駕，投入大量人力設崗攔查。（翻攝畫面）

▲南港警分局（圖）偵查隊有超過一半的刑警，申請轉調其他分局。

不過，細看評比數據，南港分局件數遽升，多半是派出所攔檢查獲，但毒駕溯源數卻是0。Ａ先生透露，警察工作有責任能力分工，溯源本該由偵查隊扛起，但分局長洪漢周卻要偵查隊一起投入毒駕攔查，更指示偵查隊也要排班路檢，目的就是「逼」出績效。Ａ先生質疑，要求辦案的人去攔車，那溯源的事誰來做？

另一名基層員警Ｂ先生則說，洪漢周今年1月從文山一分局調南港分局，起初要求都算合理，也很少在Line群組發言，不過，6月開始，洪卻像是走火入魔一般，在週報會議上咄咄逼人，要求各單位主管提出治安績效達標計畫，並且多次變臉，說主管提的計畫全都是廢話，極盡冷嘲熱諷，毫不留情，讓分局籠罩在低氣壓中。



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