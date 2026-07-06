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立場神轉！　范斯「10年前投書」痛罵川普：美國希特勒

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯如今是總統川普的鐵桿捍衛者，不過美國知名雜誌《大西洋》在美國建國250週年之際，特地重新刊登了范斯在10年前寫下的一篇「反川普」文章。范斯當時痛批川普是「文化海洛因」、「美國希特勒」。雜誌編輯部直言，此舉是為了讓讀者親自評斷，范斯當年的評價是否禁得起時間的考驗。

痛批川普是「逃避痛苦的解藥」

這篇文章發表於川普（Donald Trump）首次角逐白宮並勝選的期間，當時的副手還是彭斯（Mike Pence）。那時尚未踏入政壇的范斯（JD Vance），剛出版了探討白人勞工階級與鐵鏽帶成長經歷的暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），並在創投公司秘銀資本管理（Mithril Capital Management）任職。

▲▼美國副總統范斯準備從巴基斯坦搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

▲范斯在10年前的投書中直言，許多美國人將川普當成止痛藥。（圖／達志影像／美聯社）

范斯在10年前的投書中直言，在政府信任度低迷與經濟衰退的社會危機下，許多美國人將川普當成止痛藥。

他用「文化海洛因」（cultural heroin）來形容川普的政治吸引力，認為川普提供了一種逃避痛苦的簡單方法，對每個複雜問題都給出簡單解方，卻提不出具體細節，因為他根本辦不到，「川普的承諾就像是扎在美國整體社會靜脈裡的那根毒品針頭。」

范斯當時更斷言，川普只能讓人短暫感覺良好，但無法真正解決群眾的病痛，總有一天支持者會清醒過來。

從「絕對反川」到白宮副手

這篇被重新上架的文章迅速在網路上引發瘋傳。事實上，范斯過去曾公開自稱是「絕對反川普的人」（never Trump guy），甚至痛罵川普是「美國的希特勒」（America’s Hitler），批評他不適任，會把白人勞工階級帶向非常黑暗的境地。

然而，范斯在2022年競選俄亥俄州參議員時態度出現180度大轉彎，在川普力挺下當選，隨後更成為川普2024年選戰的搭檔並贏得大選。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance，圖左）、國務卿盧比歐（Marco Rubio，圖右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲范斯與盧比歐被看好是川普的接班人。（圖／達志影像／美聯社）

范斯曾對此解釋，是因為在川普第一任期輸給拜登（Joe Biden）前，親眼見證了其實際政策成果才改變心意。如今他已被外界廣泛看好，將與現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同角逐川普的接班人寶座。

支持率探底　川普仍高呼「黃金時代」

報導指出，范斯口中「支持者清醒的那一天」似乎已經到來。在強推不受歡迎的大規模驅逐移民政策、未能兌現降低物價承諾，以及違背不打新仗的誓言、與以色列聯手對伊朗發動戰爭等爭議下，川普目前的施政滿意度已跌至歷史新低。

儘管如此，川普3日在慶祝美國獨立250週年的紀念活動上，依然發表演說宣稱國家正處於黃金時代。

而在前一天，他才剛抨擊美國正醞釀一股「共產主義威脅」；因為隨著11月期中選舉逼近，民主社會主義政治運動在民調中大有斬獲，特別是在曼達尼（Zohran Mamdani）於1月就任紐約市長後，該勢力正持續壯大。

跨越政治底線的選擇

對於范斯的劇烈轉變，在范斯政治生涯早期就認識他的《大西洋》資深編輯弗魯姆（David Frum），曾在2024年接受全國公共廣播電台（NPR）採訪時點出，政治人物為了自身職涯所設定且不願逾越的底線，往往非常耐人尋味。

「我覺得他已經跨過那條底線了，」弗魯姆在當年選舉期間評論范斯時直言，「我想他早就事先告訴過我們那條底線是什麼了。那就是唐納·川普，而他已經跨過去了。」

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