沒有 10 萬首批摺疊 iPhone 買不到？專家點名 3 大特性：黃牛賺翻

▲外界看好摺疊 iPhone 一上市就成為業界霸主。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果據傳將在今年秋季推出首款摺疊手機 iPhone Ultra，台灣開價恐逼近 8 萬元，成為史上最貴之 iPhone 型號，現在更有分析師預估，初期供貨恐怕十分吃緊，加上辨識度高、體驗新，恐讓黃牛把價格翻倍賣，普通果粉初期想入手可能沒有這麼容易。

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摺疊 iPhone 恐重演 iPhone X 劇本

天風證券分析師郭明錤最新報告認為，摺疊 iPhone 可能將重演 iPhone X 時期的開賣劇本。當年 iPhone X 同樣主打創新技術，首度採用 OLED 面板以及導入 Face ID 臉部辨識系統，在 2017 年第三季出貨量低於 100 萬部，少於其他型號。因此蘋果該年是 10 月 27 日才開放預購 iPhone X，因為備貨量未達到開賣水準，約晚了同期的 iPhone 8 系列將近一個半月，直到該年 11 月下旬，iPhone X 產量才明顯改善，最終蘋果在 2017 下半年的 iPhone X 出貨量達到 3000 萬部。

郭明錤指出，摺疊 iPhone 的製作難度高，導致初期產量十分有限，預估 2026 下半年的組裝出貨量約為 700～800 萬台，其中第三季僅約 50～100 萬明顯吃緊，雖然同樣在秋季發表會一起亮相，卻會更晚上市且供貨吃緊，讓黃牛有炒作的空間。在與電信業者、銷售通路、轉售 / 代購業者（黃牛）交流後，他認為摺疊 iPhone 即便售價高達 2,300～2,500 美元（約 73,432～79,817 元）之間，仍可能在預購之後立即售鑿，出貨等待時間將拉長至 4～6 週以上，且持續到 12 月。

量少、高辨識度讓黃牛有機可趁

有鑒於摺疊 iPhone 外觀辨識度高、具備創新用戶體驗，加上供應稀少，郭明錤表示，這些都有助於轉售 / 代購業者短期內推升價格，屆時黃牛價恐比官方售價高出 50～100%。要真正判斷摺疊 iPhone 的需求性，他估計要等到首發熱度、供給限制均逐漸改善之後，才能反映出真實的需求性，猜測會是在年末旺季之後。

