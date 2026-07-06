　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

第2波高溫補助來了！家有長輩、幼童快申請　最高領5000元

因應夏季高溫，桃園市政府推出「高溫敏感族群降溫節能補助」計畫，市長張善政宣布正式啟動第2波專案，符合資格者每戶限補助1台，最高可獲得5,000元資助。（翻攝自桃園環保局臉書）

▲因應夏季高溫，桃園市政府推出「高溫敏感族群降溫節能補助」計畫，市長張善政宣布正式啟動第2波專案，符合資格者每戶限補助1台，最高可獲得5,000元資助。（翻攝自桃園環保局臉書）

圖文／鏡週刊

桃園減碳避暑新政！面對夏季破38度的極端高溫，室內冷氣成為避暑的必備家電。桃園市府為推動減碳並照顧在地群體，先前推出的家電節能措施引發熱烈迴響。對此，桃園市長張善政宣布啟動第2波「高溫敏感族群降溫節能補助」，只要市民家中育有特定年齡層的幼童或高齡長者，購買指定能效冷氣最高可享有5,000元的補助金。

冷氣補助資格為何？　哪些人符合「高溫敏感族群」補助條件？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據桃園市府公布的最新專案規範，本次補助主要鎖定對溫度變化較為敏感的家庭成員。申請人必須設籍於桃園市，且共同居住的家庭成員中包含0至6歲的幼兒或65歲以上的長者。

在硬體設備與用電類別方面，政策亦有明確規範：

● 裝設地址與用電種類： 冷氣安裝地點必須位於桃園市境內，且該用電戶之台電類別須為「非營業用電」。
● 補助排他條款： 該戶過去未曾參與過「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」的任何相關方案；且本次申請的冷氣設備，未曾獲得其他政府機關的同性質補助。
● 產品規格限制： 不論是汰舊換新或全新購置，機型皆必須符合經濟部核准的「一級能源效率」冷氣，至於一般移動式冷氣、冰水主機則不在補助範圍內。符合資格者每戶限申請1台，每台最高發放5,000元補助款。

桃園冷氣補助5000元如何申請？

桃園市政府指出，本專案的申請期間自即日起發起，截止日期為今年（2026）10月31日止，若專案預算提前用罄，則會提早結束受理。

為簡化行政流程，本次全面採取網路作業。民眾在完成冷氣購買與安裝後，可直接登入「桃園網路e指通」平台進行線上一次性申辦。有意申請的桃園市民需提前備妥以下相關證明文件：

1.填寫完整的申請表單與基本身份證明。
2.高溫敏感族群（長者或幼童）在該地址實際居住的佐證資料。
3.最近半年內任一期的台電電費帳單。
4.清楚記錄冷氣「施工前、施工中、施工後」的現場照片。
5.載明冷氣詳細型號的統一發票或收據影本。
6.該節能設備符合一級能效之證明文件。
7.申請人名下的金融機構存摺封面影本。

市府呼籲符合資格的家庭，在購買安裝後儘速備齊文件上網提出申請，以免錯失補助機會。


更多鏡週刊報導
定頻冷氣也能省電！爽吹整天還不貴　他靠「報廢機+3招吹法」省下萬元電費
2台冷氣齊吹24小時「開整月電費僅500」　他曬帳單全網驚：這牌真的神省
3度遭砸場！小貨車狂洗禮玄濟宮「10桶排泄物」還放鞭炮　潑糞男落網動機曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

佀廣洋細數爭議為5件事致歉　否認罵高嘉瑜、賣大麻煙彈12項指控

佀廣洋細數爭議為5件事致歉　否認罵高嘉瑜、賣大麻煙彈12項指控

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋則在今（6日）拍攝影片鞠躬致歉，稍早他也發出長文回應各項爭議，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等，他都尊重他們感受並且致歉。但他也駁斥多達12項指控，包括全校陪重考、小帳謾罵高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道、解散學校籃球隊等。他強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查，釐清真相。

快訊／佀廣洋為霸凌致歉！但否認偷吃雞排　萬美玲也駁施壓校方

快訊／佀廣洋為霸凌致歉！但否認偷吃雞排　萬美玲也駁施壓校方

分局長群組逼當天破案　羞辱基層語錄曝光

分局長群組逼當天破案　羞辱基層語錄曝光

男星「400萬買房頭期款」重壓股王　慘變40元歸零

男星「400萬買房頭期款」重壓股王　慘變40元歸零

姊妹搶外雙溪5億祖厝　三陽前董座家族爆爭產

姊妹搶外雙溪5億祖厝　三陽前董座家族爆爭產

關鍵字：

桃園節能補助鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面