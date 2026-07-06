第2波高溫補助來了！家有長輩、幼童快申請　最高領5000元

▲因應夏季高溫，桃園市政府推出「高溫敏感族群降溫節能補助」計畫，市長張善政宣布正式啟動第2波專案，符合資格者每戶限補助1台，最高可獲得5,000元資助。（翻攝自桃園環保局臉書）

圖文／鏡週刊

桃園減碳避暑新政！面對夏季破38度的極端高溫，室內冷氣成為避暑的必備家電。桃園市府為推動減碳並照顧在地群體，先前推出的家電節能措施引發熱烈迴響。對此，桃園市長張善政宣布啟動第2波「高溫敏感族群降溫節能補助」，只要市民家中育有特定年齡層的幼童或高齡長者，購買指定能效冷氣最高可享有5,000元的補助金。

冷氣補助資格為何？ 哪些人符合「高溫敏感族群」補助條件？

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根據桃園市府公布的最新專案規範，本次補助主要鎖定對溫度變化較為敏感的家庭成員。申請人必須設籍於桃園市，且共同居住的家庭成員中包含0至6歲的幼兒或65歲以上的長者。

在硬體設備與用電類別方面，政策亦有明確規範：

● 裝設地址與用電種類： 冷氣安裝地點必須位於桃園市境內，且該用電戶之台電類別須為「非營業用電」。

● 補助排他條款： 該戶過去未曾參與過「115年桃園市高溫敏感族群降溫節能補助計畫」的任何相關方案；且本次申請的冷氣設備，未曾獲得其他政府機關的同性質補助。

● 產品規格限制： 不論是汰舊換新或全新購置，機型皆必須符合經濟部核准的「一級能源效率」冷氣，至於一般移動式冷氣、冰水主機則不在補助範圍內。符合資格者每戶限申請1台，每台最高發放5,000元補助款。

桃園冷氣補助5000元如何申請？

桃園市政府指出，本專案的申請期間自即日起發起，截止日期為今年（2026）10月31日止，若專案預算提前用罄，則會提早結束受理。

為簡化行政流程，本次全面採取網路作業。民眾在完成冷氣購買與安裝後，可直接登入「桃園網路e指通」平台進行線上一次性申辦。有意申請的桃園市民需提前備妥以下相關證明文件：

1.填寫完整的申請表單與基本身份證明。

2.高溫敏感族群（長者或幼童）在該地址實際居住的佐證資料。

3.最近半年內任一期的台電電費帳單。

4.清楚記錄冷氣「施工前、施工中、施工後」的現場照片。

5.載明冷氣詳細型號的統一發票或收據影本。

6.該節能設備符合一級能效之證明文件。

7.申請人名下的金融機構存摺封面影本。

市府呼籲符合資格的家庭，在購買安裝後儘速備齊文件上網提出申請，以免錯失補助機會。



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