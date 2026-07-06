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姊妹搶外雙溪5億祖厝　三陽前董座家族爆爭產

黃世惠祖厝占地千坪，市值逾5億元，爭產官司開打後已無人居住，門口（圖中左側小門）貼有法院文書郵務送達通知書。

▲黃世惠祖厝占地千坪，市值逾5億元，爭產官司開打後已無人居住，門口（圖中左側小門）貼有法院文書郵務送達通知書。

圖文／鏡週刊

三陽機車前董座黃世惠家族爆發爭產案，大女兒黃美惠及小女兒黃悠美在台、美2地大打官司，爭奪台北市外雙溪占地千坪、市值逾5億元的黃家祖厝，日前最高法院判黃悠美勝訴確定，取得5億元祖厝產權，姊妹過招，劇情曲折有如電視劇8點檔。

黃家祖厝豪宅的門口在6月26日突然被貼上法院文書郵務送達通知書，原來是黃世惠的2個女兒黃美惠與黃悠美，為了爭奪祖厝產權，已纏訟多年，日前最高法院判決出爐，黃悠美打贏官司取得祖厝產權，法院寄出的官司裁定書招領單才會貼在祖厝門上，收件人則是敗訴的黃美惠。

三陽機車前董座黃世惠（右）家族爆發爭產案，小女兒黃悠美（左）獲父親支持取得祖厝。（翻攝三陽工業官網）

▲三陽機車前董座黃世惠（右）家族爆發爭產案，小女兒黃悠美（左）獲父親支持取得祖厝。（翻攝三陽工業官網）

本刊調查，黃家祖厝產權表面上登記在旅居美國的長女黃美惠名下，但實際上是黃世惠與妻子黃林悅瑜長年居所，並由小女兒黃悠美同住陪伴照顧，原本家庭融洽，直到黃林悅瑜2012年過世，便埋下2個女兒爭產的導火線。

在這件祖厝官司之前，姊妹間在士林地院、地檢署等處已互告多起官司，包括偽造文書、不實請領房屋權狀、竊盜、侵占、誣告及妨害自由、交付審判等刑事案件，民事則有確認繼承權與房屋借名登記等，至今爭訟10多年，仍未有停歇跡象。

黃世惠位於台北市外雙溪的祖厝（箭頭處），門前有小溪，房屋2層樓高，樓地板面積逾200坪。（翻攝Google Maps）

▲黃世惠位於台北市外雙溪的祖厝（箭頭處），門前有小溪，房屋2層樓高，樓地板面積逾200坪。（翻攝Google Maps）

黃世惠夫婦育有3名子女，長女黃美惠與長子從小在國外長大，不懂中文，黃林悅瑜過世時，因家族的慶豐集團經營不善，已有大筆負債，黃美惠及長子為避免被母親的債務拖累，均向法院辦理拋棄繼承，人在台灣的黃悠美則負責處理母親遺產，不料，後來姊妹不知何故鬧翻，雙方爆發10幾件民刑事官司，還跨海在台灣及美國對簿公堂，黃美惠甚至認為是遭騙辦理拋棄繼承而打官司。

黃氏姊妹爭產案在台北兩地開打，過程有如連續劇，2016年，姊姊黃美惠趁妹妹黃悠美出國旅行時，將妹妹的戶籍從祖厝裡踢除，並更換門鎖，黃悠美回國後不得其門而入，請來打掃的人員翻牆進入，還被控侵入住宅罪，雙方衝突不斷。

黃美惠與黃悠美姊妹為了爭產纏訟多年，在士林地院（圖）有多起刑事與民事官司。

▲黃美惠與黃悠美姊妹為了爭產纏訟多年，在士林地院（圖）有多起刑事與民事官司。

妹妹黃悠美不甘示弱，2022年向士林地院提出提民事訴訟，主張祖厝雖借名登記在姊姊黃美惠名下，但事實上，是爺爺黃繼俊買給父親黃世惠與媽媽黃林悅瑜居住，並由她長年照顧，父母早已決定將祖厝送給她，父親甚至已寫下書面贈與，要求姊姊將房屋改登記至她名下，黃悠美已獲勝訴確定，祖厝所有權目前已改登記在她名下。


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