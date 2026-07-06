納坦雅胡：只要我還是總理　就絕不會讓伊朗擁有核武

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他與美國總統川普對伊朗問題擁有共同目標，無論美國是否最終與伊朗達成核協議，只要他仍擔任總理，就絕不會讓伊朗擁有核武。

納坦雅胡接受訪問時談及美伊諒解備忘錄及後續核談判表示，他與川普「追求相同的目標」，「我們希望看到伊朗放棄核武計畫，希望濃縮核材料被移除，也希望用於濃縮核材料的設施遭到拆除。我們還有其他共同目標。」

納坦雅胡表示，川普認為，在美國與以色列共同重創伊朗後，可藉由談判取得足夠的籌碼與壓力，達成上述目標，「我們尊重這一點，也希望他能成功。」他也強調，「我要告訴大家的是，無論有沒有達成協議，只要我還是總理，伊朗就不會擁有核武。」

對於外界關注美伊談判進展，以及支持者批評美伊諒解備忘錄讓伊朗政權得以維持、未來可能恢復實力，納坦雅胡拒絕評論，「談判還沒有結束，我會等到結束後再做判斷。」

納坦雅胡說，他與川普之間一直保持坦率溝通，「相信我，如果我有自己的看法想表達，我會自由地說；如果他有話想告訴我，也會直接告訴我。朋友與盟友就是這樣相處。」他日前已宣布，雙方同意近期在華府舉行會談。

納坦雅胡最後表示，「最重要的是，我們有共同目標，那就是伊朗不能擁有核武，也不能具備製造核武的能力。」他並稱，全世界「非常幸運」，因為川普正領導自由世界共同推動這項目標。