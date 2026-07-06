颱風假關鍵！　巴威陸警預估區域曝

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

陸上警戒區是放颱風假的關鍵！強烈颱風巴威進逼，氣象專家賈新興表示，發布海陸警報機率很高，其中台中以北、宜蘭有陸警機率，得持續看最新預報。

周五至周六傍晚前全台有雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，今天至周三午後各地山區、北北基宜有局部短暫陣雨；周四傍晚起，北北基宜有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨；周五至周六傍晚前，受颱風環流影響，全台有雨，其中台中以北山區、宜蘭有較大雨勢發生的機率，各地沿海地區、新竹以北、宜蘭留意9至12級的強陣風。

賈新興指出，周日至下周三受偏強西南風影響，高屏深夜至隔天清晨易有雨，其他地區午後雷陣雨明顯。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



賈新興表示，根據中央氣象署預測，周五凌晨2時，巴威依舊是強颱，7級風暴風半徑350公里；他研判颱風中心通過宮古島至石垣島之間機率最高，因颱風很大顆，海陸警報發布機率很高，海警發布機率100%，台中以北、宜蘭也有發陸警機率，周二持續看最新預報。

最快周四海陸警報

氣象署預報員鄭傑仁接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，巴威周三往北移分量慢慢增加，評估通過台灣東北部海面機率較高，海陸警報都有機會，時間點在周四之後，周五、周六影響最明顯。

至於是否有預估颱風暴風圈涵蓋地區，鄭傑仁說，依照目前預測路徑，中部以北、宜蘭、花蓮有機會，但還會再調整，仍得持續觀察。