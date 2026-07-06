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哈米尼葬禮3子扶棺痛哭！　接班人依舊神隱

記者張方瑀／綜合報導

伊朗遇刺領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮於5日舉行，他的3個兒子皆出席在靈柩旁悲痛祈禱。不過，原本預計接替他成為伊朗最高領袖的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）卻全程未露面。有知情人士爆料，穆吉塔巴在先前的空襲中已慘遭毀容、雙腿重創。

3子悲痛扶棺祈禱　數萬民眾湧入哀悼

根據《路透社》報導，伊朗國家電視台畫面顯示，哈米尼的3個兒子莫斯塔法（Mostafa）、梅薩姆（Meysam）與馬蘇德（Masoud Khamenei）5日在德黑蘭伊瑪目何梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosalla）的廣場上，於父親及其他4名家族成員的靈柩後方祈禱。

▲▼伊朗前領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的3個兒子莫斯塔法（Mostafa）、梅薩姆（Meysam）與馬蘇德（Masoud Khamenei）於父親及其他4名家族成員的靈柩後方祈禱。（圖／路透）

▲哈米尼的3個兒子莫斯塔法、梅薩姆與馬蘇德於父親及其他4名家族成員的靈柩後方祈禱。（圖／路透）

畫面中可見馬蘇德痛哭失聲，並用象徵革命理念與聲援巴勒斯坦人的阿拉伯格紋頭巾擦拭眼淚。

為了展現對國家的忠誠與革命熱忱，伊朗官方為哈米尼舉行長達一周的盛大葬禮遊行。數萬名包含軍人、神學院學生及一般民眾在內的哀悼者，揮舞著印有向美以復仇誓言的旗幟湧入清真寺。

由於參與人數眾多，告別式還特別延長了約一小時至晚間10點。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也出席在靈柩後方祈禱。

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

接班人穆吉塔巴「全程神隱」　知情人士爆：已毀容

然而，最受矚目的繼任者穆吉塔巴至今仍未公開露面，官方也沒有發布任何相關影像。據傳，在2月28日戰爭爆發之初，以色列與美國轟炸伊朗目標時，穆吉塔巴也受了傷。接近他核心圈的人士向《路透社》透露，穆吉塔巴在攻擊中毀容，且腿部受到重創。

一名化著妝、戴著墨鏡的年輕女子接受半官方《塔斯尼姆通訊社》採訪時難掩失望地表示，「直到最後一刻祈禱開始前，我還一直跟身邊的人說，希望穆吉塔巴本人能親自到場。這是我們唯一的願望。」

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

▲▼伊朗遇刺領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮於5日舉行。（圖／路透）

遺體將送往伊拉克聖地　官方動員數百萬人參與

伊朗地鐵網路表示，從4日深夜到5日早上，民眾瘋狂湧入市中心，運量創下高達700萬次搭乘紀錄。當局計畫在未來幾天動員數百萬人參與遊行，並提供交通與食宿。

根據官方規畫，遺體在德黑蘭市中心進行超大型遊行後，將由特製車輛透過陸路送往神學院之城庫姆（Qom）。接著遺體將空運至伊拉克，於什葉派聖地城市納傑夫（Najaf）與卡爾巴拉（Kerbala）舉行儀式，最後再運回伊朗馬什哈德（Mashhad）舉行另一場遊行，並安葬在另一位中世紀什葉派伊瑪目的陵墓附近。

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