台日無人機合作潛力大！　日經亞洲：法規落後成絆腳石

▲台灣與日本在無人機的合作潛力備受矚目。圖為台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

隨著無人機技術在全球大放異彩，台灣與日本在該領域的合作潛力備受矚目。不過，日本無人機產業領袖近日接受《日經亞洲》專訪時直言，儘管台日製造業關係緊密，但兩國在無人機的法規規範上存在顯著落差，呼籲雙方應盡快展開協調促成法規接軌，並期盼東京當局能進一步鬆綁國防合作的相關限制。

商用合作潛力大 「法規落後」成最大絆腳石

日本無人機產業振興協會（JUIDA）常務理事岩田拡也（Kakuya Iwata）在訪談中點出，台灣與日本在製造業領域的連結「非常緊密」，這項優勢為雙邊企業在商用無人機市場的快速拓展與順暢合作奠定了極佳基礎。

然而，技術發展得快，政策腳步卻沒跟上。岩田指出，目前雙方合作的一大考驗在於台日兩地的無人機規範各自為政。他強調，「相關法規與政府政策仍遠遠落後、難以趕上」，唯有設法弭平這道法規制度上的鴻溝，雙邊的夥伴關係才能獲得實質的強化與長遠發展。

軍用無人機卡關 日方限制成關鍵障礙

除了商用領域，外界同樣關注台日在軍用及防衛型無人機的合作可能性。對此，岩田坦言，雙方的進展目前並未達到該階段。

他進一步解釋，主要癥結點在於日本在與台灣的國防合作上，仍面臨著諸多法規與政治框架的綁手綁腳。

岩田直言，「以JUIDA角度來看，這些限制對雙邊合作形成關鍵障礙。」面對當前的局勢，他強烈呼籲，若要讓台日無人機產業鏈發揮最大綜效，必須正視並突破包含日本自身防衛限制在內的各項難題。