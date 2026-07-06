英廉航易捷航空要賣了！　美資收購估值2345億元

▲英國易捷航空。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國廉價航空易捷航空（easyJet）5日宣布，原則上同意接受美國投資公司Castlelake提高後的收購提案，交易估值最高達55億英鎊（約新台幣2345億元）。若交易完成，成立31年的易捷航空將下市並轉為私有企業，可能改寫歐洲航空業版圖。

Castlelake最新報價為每股6.90英鎊，較5月29日首次公開收購意向前的收盤價溢價73％。這項交易正值伊朗衝突推升燃油價格、全球航空業獲利承壓之際。

易捷航空因握有倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）、巴黎及日內瓦等主要機場的重要起降時段，長期被視為航空業熱門併購標的。

公司6月曾拒絕估值49.3億英鎊（約新台幣2102億元）的收購提案，但同意有限度開放商業資料供對方審查，顯示雙方持續協商。

易捷航空董事會表示，目前最新報價已達董事會傾向建議股東接受的水準，但Castlelake仍須於8月3日前提出正式收購要約。

Castlelake是航空業重要融資機構，曾向約200家航空公司出租飛機。除與易捷航空共同發布聲明外，該公司未進一步回應。不過，這筆交易仍須符合歐盟航空公司所有權規定。依現行法規，在歐盟營運的航空公司必須由歐盟人士持有多數股權並掌握控制權。

Castlelake表示，未來將持有收購載體49％股權，其餘51％將由前馬來西亞航空執行長貝魯（Peter Bellew）及航空業高階主管布林（Mark Breen）等兩名歐盟人士持有，以符合相關規範。

易捷航空目前在38個歐洲國家營運355架飛機、超過1200條航線。雖然疫後航空市場仍面臨挑戰，但公司的套裝旅遊業務及高效率空中巴士機隊，仍被視為主要競爭優勢。

創辦人伊歐安努（Stelios Haji-Ioannou）及其家族目前持有約15％股權，是公司最大股東。近年受英國上市公司估值偏低影響，2026年英國併購市場交易規模也可望創下歷史新高。