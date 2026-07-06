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非洲黑馬「維德角」爆紅！機票搜尋狂飆184倍　單程票價逼近5萬

記者張方瑀／綜合報導

非洲西部島國維德角在今年的世界盃足球賽上一戰成名！這支世足新兵不僅在賽場上扮演超級黑馬，更奇蹟似地帶動了當地的旅遊商機。根據最新數據顯示，從中國廣州出發前往維德角首都普拉伊亞（Praia）的機票搜尋量，竟然在短時間內瘋狂暴衝了184倍，讓這個原本冷門的非洲國家一夕之間成為熱門觀光景點。

▲▼維德角球員返國受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

▲非洲西部島國維德角在今年的世界盃足球賽上一戰成名。（圖／路透）

世足上演驚奇　黑馬維德角險些扳倒阿根廷

維德角（Cape Verde）身為本屆世足賽的菜鳥球隊，開賽後的表現卻讓全世界球迷驚掉下巴。他們在小組賽時就展現韌性，接連逼平西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯，硬是以「不敗神話」之姿強勢挺進32強。

▲▼維德角球員返國受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

▲維德角球員返國受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

更讓人血脈賁張的是，在16強淘汰賽中，維德角迎戰衛冕軍阿根廷，雙方一路激戰到延長賽，維德角才以2比3惜敗。雖然無緣晉級，但這場「差點扳倒阿根廷」的史詩級戰役，已成功讓全球目光聚焦在這個非洲島國上。

機票熱度狂飆852%　廣州出發搜尋量暴增184倍

《中央社》引述中國媒體報導，這股世足熱潮很快就轉化為驚人的觀光紅利。旅遊平台數據顯示，截至4日上午8時，飛往維德角首都普拉伊亞的機票搜尋量，比上週足足激增了近30倍。其中，北京、上海和廣州的機票搜尋熱度高居前三名，廣州出發的航班搜尋量更比上週瘋狂飆升184倍。

▲▼維德角首都普拉伊亞（Praia）。（圖／路透）

▲維德角首都普拉伊亞（Praia）。（圖／路透）

這波「維德角熱」有多誇張？統計指出，維德角的整體搜尋熱度比去年同期增長388%，與上個月相比更是暴增852%。這不僅僅是網路搜尋好看而已，實際下單量同樣開出紅盤，機票訂單量年增76%，當地的飯店訂單也同步成長了46%。

單程票價逼近5萬元　轉機至少20小時仍擋不住熱情

不過，想要親自朝聖這個世足黑馬國度，代價可不便宜。目前從中國出發前往維德角並沒有直飛航班，旅客至少需要中轉一次，單程飛行時間最少要花上20個小時。

以從武漢出發為例，旅客必須先飛到北京，再經由摩洛哥的卡薩布蘭加（Casablanca）進行第二次轉機，整趟航程最短也要24.5個小時。不僅舟車勞頓，機票價格也相當驚人，經濟艙單程票價就逼近1萬人民幣（約新台幣4.7萬元），但依然擋不住大批球迷與遊客想要一探究竟的熱情。

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