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抱石客摔斷腿控「場館安全不足」吞敗　法官：本來就不使用繩索

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲抱石初學者摔斷腿怒告攀岩館。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市知名攀岩館發生抱石摔傷糾紛，1名初學者攀爬時體力不支摔落，造成腿部骨折。檢方認定廖姓負責人未提供護具、未確認體能，依過失傷害罪起訴。士林地院認為，抱石本就不使用繩索，場館已完成安全教學及風險告知，判廖男無罪。

2024年11月11日下午，廖姓負責人引導告訴人進行抱石攀登。檢方認為，廖男明知告訴人是初學者，應確認其熟悉安全墜落姿勢，也應提供吊繩、頭盔等安全防護設備，卻仍指示告訴人從事抱石攀登。

告訴人攀爬至高處後，因體力不支表明已經沒有力氣，廖男仍指示自行爬下，導致告訴人從岩壁摔落，造成右小腿腓骨幹骨折、右踝內踝骨折等傷勢，因此依過失傷害罪將廖男起訴。

廖男否認犯罪，辯稱抱石攀登主打輕便、純粹，本來就是不使用繩索的運動。他表示，告訴人進館前，館方已充分告知抱石風險，開始攀登前也有完整教導安全墜落姿勢，並提供練習機會；告訴人實際攀登後，他也在旁以口頭提醒、雷射筆照射岩壁指示等方式協助，已盡注意義務。

法官經查，告訴人確實在館內抱石時摔落受傷，但實際墜落高度約1.6公尺，並非起訴書所稱約2公尺。法官引用中華民國山岳協會運動攀登安全手冊指出，抱石攀登前，攀登者應熟悉安全墜落姿勢，避免頸部先觸地、單手撐地或臀部直接坐地；若體力不支要跳下，也應注意軟墊位置及地面環境。

法官認為，廖男在告訴人攀登前，已進行口頭教學、數次肢體示範，提醒不可用腳掌側面落地，應以雙腳腳掌落地並身體後倒，也讓告訴人實際練習。場館醒目處也張貼「抱石運動安全規則」海報，足認廖男已提供必要指導。

然而，告訴人最後一次下攀、墜落前，廖男仍在旁口頭提醒，並使用雷射筆指示岩壁位置，告訴人下方軟墊也沒有雜物。告訴人偵查中曾證稱，當時廖男有用雷射筆指示，但自己已經力竭，無法控制要以單腳或雙腳落地，也無法調整身體姿勢。法官因此認為，廖男已給予充足指示，也確認墜落環境安全，難認有違反注意義務。

至於場地安全，法官指出，抱石安全軟墊依規範至少需30至50公分厚，並應設置於岩壁正下方，深度由岩壁最高處垂直投影線向外延伸1.5至3公尺。法官依現場量尺照片及監視器影像判斷，該攀岩館軟墊設置符合相關標準，認定場館已提供符合安全規範的環境。

針對檢方指稱廖男面對初學者應提供吊繩、頭盔等護具，法官認為，運動攀登可分為先鋒賽、速度賽及抱石賽，前二者岩壁高度較高，才有安全吊帶、確保器、攀登繩等裝備要求；抱石則高度較低，安全規範主要要求攀岩鞋及抱石軟墊。

法官直言，不應以攀岩，也就是先鋒賽、速度賽的高度安全標準，檢討降低攀登高度、追求輕便簡潔的抱石項目，否則「抱石將不復為抱石」，甚至可能因過度防護而生干擾。

對於頭盔部分，法官也不採納，指出告訴人受的是右小腿及右踝等腳部傷勢，檢方主張應提供頭盔護具，但「此世間尚不存在足以防免腳部傷勢之頭盔」，因此難認此部分與本案傷害有關。

法官另認定，抱石本來就是不使用繩索確保的運動，具有相當風險。廖男在場館網頁已載明風險，告訴人入場時也簽署安全聲明書，足認風險告知已完成。告訴人雖主張網頁字體過小、自己不了解抱石與攀岩差異，簽署聲明書時也沒有看清楚，但法院認為難以採信，並指「事後空口白話之巧飾，難及事前白紙黑字之信實」。

法官最後指出，告訴人落地時，是以錯誤的右腳內側單腳落地動作著地；且告訴人也曾承認，是因體力不支，才無法完成被告指示的安全墜落姿勢。法院認為，告訴人受傷並非因不熟悉或不知道安全墜落姿勢，而是因體力限制無法完成正確動作。

法官認為，個人體力如何，並非教練所能預知。告訴人已接受示範教學及練習，應已清楚自己從事的是沒有繩索、純賴肢體控制的運動，仍基於自身體力評估決定參與，就應承受誤判體力所生事故的不利益。

士林地院認定，廖男不論基於教練或場館負責人身分，在教學及場地提供上均無違反注意義務，也已充分告知風險。告訴人受傷雖令人遺憾，但依檢方提出證據，仍無法認定廖男涉犯過失傷害，因此判無罪。全案仍可上訴。

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