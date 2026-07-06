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南港分局長施壓　基層警爆出走潮

台北市南港警分局長洪漢周為拚查緝毒駕績效，幾近走火入魔。（翻攝畫面）

▲台北市南港警分局長洪漢周為拚查緝毒駕績效，幾近走火入魔。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

毒駕頻繁造成死傷，政府宣示強力查緝，卻爆出警方高層為拚績效，幾近走火入魔。本刊接獲台北市警局南港分局員警投訴，說分局長訂下「業績」，要求限期達成，如果績效不佳，就對下屬破口大罵、冷嘲熱諷，還公然威脅：「不然看著辦！有資格放假嗎？」甚至建議刑警到毒蟲家埋伏，等對方開車或騎車就直接攔查，或偷裝AirTag在毒蟲的車上掌控行蹤，遊走法律邊緣，基層承受極大壓力、苦不堪言，因為擔心觸法及過勞，已經有不少人申請調職。

知情人士Ａ先生告訴本刊，上月底有多名基層刑警陳情控訴南港分局長為拚毒駕績效，幾近走火入魔，偵查隊有超過一半的人寫報告自請調離，北市警局高層日前因此專程到南港分局安撫人心，順便暗示分局長適可而止。

本刊調查，3週前台北市警局14個分局的毒駕查緝評比，南港分局績效突飛猛進，排名從吊車尾飆升到第一名，不過毒駕溯源數卻是0，Ａ先生透露，溯源本該由偵查隊扛起，但分局長洪漢周卻要偵查隊一起投入毒駕攔查，更指示偵查隊也要排班路檢，「要求辦案的人去攔車，那溯源的事誰來做？」

全國警察單位為了查緝毒駕，投入大量人力設崗攔查。（翻攝畫面）

▲全國警察單位為了查緝毒駕，投入大量人力設崗攔查。（翻攝畫面）

另名基層員警Ｂ先生則說，6月起洪要各單位主管提出治安績效達標計畫，多次變臉說主管提的計畫全都是廢話；此外，也在工作群組裡瘋狂發言，要求警備隊、交通分隊、派出所、偵查小隊等13個單位，每週要破獲1件毒駕案、每天要查到１件無被害人刑案，更誇張的是，他發言尺度越來越失控，甚至已達到職場霸凌標準。

南港警分局（圖）偵查隊有超過一半的刑警，申請轉調其他分局。

▲南港警分局（圖）偵查隊有超過一半的刑警，申請轉調其他分局。

Ｂ先生告訴本刊，洪漢周一早便在群組點名，要求各主管回報績效及進度，若主管沒回訊，他會酸：「是不是睡著了？」若績效沒達標，他則會公開開罵：「不會覺得不好意思嗎？對得起國家嗎？」甚至要求2個小時內，提出當天一定會破案的計畫，「不然看著辦！有資格放假嗎？」為了增加「查緝量能」，還要偵查小隊周末排班路檢。

基層員警Ｃ先生則透露，為提升毒駕查緝績效，洪曾建議同仁在轄區毒品列管人口住家埋伏，若對方使用交通工具，就立刻攔查，執行唾液快篩，結果一旦呈現陽性就移送，但後來嫌犯送到檢方後幾乎都無保請回；甚至傳出洪還提議在毒品列管人口的交通工具上，偷偷安裝蘋果AirTag（藍芽追蹤器）定位，但此舉明顯違法，基層員警根本不敢照做。

洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

▲洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

▲洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

傳出洪漢周建議刑警在毒蟲的車上偷裝蘋果AirTag（圖）定位，有違法疑慮。（東方IC）

▲傳出洪漢周建議刑警在毒蟲的車上偷裝蘋果AirTag（圖）定位，有違法疑慮。（東方IC）

有看不下去的員警在「靠北Police之鴿的無奈」臉書粉專發文，痛批洪的建議已明顯涉犯《刑法》強制、妨害祕密等罪，南港分局事後則發出聲明，駁斥是不實指控。

南港分局基層員警說，警政署長張榮興宣示查緝毒駕時，再三強調路檢點的執勤安全，反觀分局長洪漢周眼裡只有績效，完全不顧同仁死活，不久前，新北才有員警因處理毒駕、鬥毆案，連續執勤17小時後猝逝，大家深怕成為下一個過勞受害者，也擔心因值勤觸法，呼籲高層正視相關問題，還給基層員警一個安心工作的職場。

分局長回應

南港分局長洪漢周回應相關爭議時表示，初期該分局毒駕績效不佳，他提議派出所與偵查隊結合，以路面巡邏或交通違規攔查方式查緝疑似毒駕，他僅在群組提出進度提醒，否認高壓霸凌；也反控偵查隊配合度低、成效為零，還曾集體提出請調報告，經溝通後，他取消毒駕任務，回歸各自業務後報告已全數撤回。

另外，面對AirTag爭議，洪漢周澄清指出，他是建議同仁若掌握毒駕情資、偵查遇瓶頸且需跟監，依法向法院申請強制許可票後，若確有需要，他可提供經費購置並使用AirTag，前提是取得合法性後才進一步使用此技術設備。


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