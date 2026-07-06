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「超級颱風」巴威直撲太平洋小島　美氣象局：恐釀災難性破壞

記者張方瑀／綜合報導

破壞力相當於五級颶風的「超級颱風」巴威（Bavi）正以驚人威力直撲美國太平洋屬地！目前狂風與大雨已全面籠罩關島與北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）。氣象部門警告，巴威最大陣風高達每小時350公里，正朝僅有1500名居民的羅塔島前進，恐對當地造成災難性破壞。

相當於5級颶風　超級颱風巴威直撲羅塔島

根據《法新社》報導，美軍聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）表示，巴威颱風在過去幾小時內持續朝羅塔島西移。目前颱風的最大持續風速達每小時290公里，陣風更高達每小時350公里。美國國家氣象局（NWS）直言，這場風暴正直撲羅塔島（Rota），並以「災難性」來形容其恐怖威力。

▲▼強烈颱風「巴威」（Bavi）。（圖／取自NOAA）

▲強烈颱風「巴威」（Bavi）持續朝羅塔島西移。（圖／取自NOAA）

羅塔島是北馬里亞納群島最南端的島嶼，常住居民僅約1500人。氣象局預估，巴威將以每小時21公里的速度橫掃該地。

路徑若毫無偏移，當地大部分地區將面臨毀滅性打擊，「數週甚至更久的時間都無法居住；許多非鋼筋混凝土且未經加固的房屋將徹底遭摧毀，面臨屋頂完全掀飛、牆壁倒塌的慘狀。」

海上掀10米巨浪　關島商家叫苦：根本賠不起

氣象局進一步指出，受到颱風影響，暴雨和沿海海水倒灌將引發嚴重水患，沿海預測浪高最高可達10.7公尺，相當於10層樓高。週日的關島街道上已空無一人，僅剩狂風暴雨肆虐。

面對來勢洶洶的強颱，當地居民與遊客陷入恐慌。55歲的小吃店老闆平姬（Pinky Cubacub）4日一大早就冒雨購買膠合板來封死店面窗戶，「我真的賠不起停業這麼多天的損失，現在賺的錢只夠付房租、水電和員工薪水，我自己都還沒領薪水。」

另一名25歲的日本遊客櫻井美空則因為航班取消受困當地，她害怕地說，「颱風來的時候我們只能躲在飯店，心裡真的很恐怖。」不過，在關島的塔洛福福灣（Talofofo Bay），竟然還有十幾名大膽的衝浪客頂著惡劣風浪下海，「水裡有很多漂流物，但真的很好玩。」

4月辛樂克才剛蹂躪　極端氣候恐讓斷電持續數月

這座太平洋小島近年頻遭惡劣天氣摧殘，今年4月中旬，強烈颱風「辛樂克」（Sinlaku）才剛重創該地區，導致數萬居民無電可用、樹木連根拔起、汽車翻覆，連建築物的鐵皮屋頂都被硬生生扯飛；2023年的瑪娃颱風（Mawar）同樣也造成慘重災情。

如今巴威颱風再度來襲，氣象局憂心表示，這次的狂風暴雨將扯斷幾乎所有樹木與電線桿，導致住宅區徹底成為與世隔絕的孤島，停電情況恐將持續數週、甚至數個月之久。

歐洲聯盟機構「哥白尼海洋服務」（Copernicus Marine Service）日前才指出，全球海洋在6月創下有紀錄以來的最高溫。專家警告，變暖的海洋正成為熱帶風暴的超強燃料，不僅加速颱風增強，更增加大氣中的水氣，未來幾個月全球恐將面臨更多類似的極端強降雨與世紀風暴。

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