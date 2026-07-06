熱穹籠罩美東！　紐澤西19死

▲熱浪侵襲美國，圖為美國亞利桑那州鳳凰城連續19天飆破43度高溫。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國東部近日遭熱穹（heat dome）籠罩，多日極端高溫疑似已在新澤西州造成至少19人死亡。當局表示，多數死者是在沒有空調的住家內被發現，隨著熱浪逐漸消退，強烈風暴又接連襲擊中部及東部地區，造成近100萬戶住宅與商家停電。

美聯社報導，新澤西州官員表示，疑似與高溫有關的死亡案例最早自周四開始出現，大多集中在州中部及北部地區。

新澤西州衛生廳長華盛頓（Raynard Washington）表示，「不幸的是，許多死者是在沒有空調的住家內被發現。」他說，也有部分死者倒臥在住家外、街道上，甚至停放中的車輛內。

新澤西州州長雪莉爾（Mikie Sherrill）表示，這是當地「14年多來最炎熱的一段時間」，「這波高溫影響的不只是長者，也不只是有潛在疾病的人，而是所有年齡層。」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象預報中心氣象學家傑克森（Bryan Jackson）表示，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）周四測得攝氏40度高溫，刷新1966年創下的攝氏38.3度紀錄。

新澤西州首府特倫頓（Trenton）也飆升至攝氏38.3度，打破1901年創下的攝氏37.7度紀錄；紐瓦克（Newark）當天最高溫則達攝氏40.5度。

大西洋城（Atlantic City）2日測得攝氏39.4度，刷新1966年紀錄，3日進一步升至攝氏40.5度，4日更飆到攝氏41.1度，連續3天改寫歷史高溫。

傑克森指出，熱穹會帶來極端高溫與高濕度，加上連日烈日曝曬，夜間氣溫也無法有效下降，使人體難以恢復。他表示，大西洋城周五清晨最低溫仍高達攝氏26.7度，「人體無法充分恢復，多日累積下來，對身體造成過大負荷。」:::