美護照榜首暴跌到12名！　台灣隱形含金量曝光

▲台灣護照排名上升。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

全球公民解決方案（Global Citizen Solutions）公布2026年《全球護照指數》，不同於傳統僅比較免簽國數量，這份排名納入移動力、投資吸引力及生活品質等三大指標。瑞典奪下全球第1，台灣排名第54，其中生活品質高居第29名；新加坡雖名列全球第10，生活品質卻僅排第115名。美國則由2021年的榜首滑落至第12名，成為七大工業國（G7）中排名跌幅最大的國家。

《全球護照指數》以移動力（50％）、投資吸引力（25％）及生活品質（25％）作為綜合評比標準。其中，移動力評估免簽及簽證便利性；投資吸引力涵蓋人均國民所得、個人所得稅率及創新能力；生活品質則參考幸福感、環境績效、自由度及移民表現等指標。

報告顯示，2026年前10名幾乎由歐洲國家包辦，依序為瑞典、瑞士、芬蘭、德國、荷蘭、丹麥、愛爾蘭、英國、挪威及新加坡，新加坡是唯一擠進前10名的亞洲國家。

台灣排名全球第54，在各項細部指標中，移動力排名第71、投資吸引力第36、生活品質則高居第29，表現優於整體排名。

報告也點出美國排名變化最受矚目。美國2021年曾高居全球第1，但2026年已滑落至第12名，是G7國家中近5年排名跌幅最大者。其中，美國在移動力指標由第10名跌至第41名，下滑31個名次。

不過，美國的投資吸引力依然維持全球第3至第4名之間，生活品質則由第23名下滑至第34名。報告指出，美國一方面仍是全球最具經濟吸引力的護照簽發國之一，另一方面也是對外國人入境限制較多的目的地之一。