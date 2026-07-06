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美官員：川普北約峰會將會晤烏克蘭、敘利亞領導人

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

一名美國高層官員5日表示，美國總統川普將於本周出席在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，持續推動終結烏俄戰爭。

路透社報導，川普預定7日抵達土耳其，首先與地主國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談。白宮表示，川普也將會晤敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），並召開記者會。

這名不具名高層官員向媒體表示，川普將於8日與澤倫斯基會談，討論「我們能夠如何終結戰爭」，「過去幾個月戰場情勢明顯陷入停滯，雙方都沒有太多進展。總統對於盡快停止戰事有著強烈的緊迫感。」

官員表示，川普也將在峰會期間敦促北約盟國提高國防支出，「他將親自傳達這個訊息」。此外，峰會預計宣布總值數十億美元的國防相關協議，但未透露具體內容。

歐洲官員表示，希望川普與艾爾段及北約秘書長呂特（Mark Rutte）的良好關係，有助於峰會順利舉行。由於跨大西洋關係近來因伊朗戰爭，以及川普多次批評北約而持續緊張，歐洲各國對峰會結果仍抱持審慎態度。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）此前表示，川普日前與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話90分鐘，並主動提出協助尋求烏克蘭戰爭的解決方案。

澤倫斯基上月曾呼籲與普丁舉行一對一會談，但遭克里姆林宮拒絕。俄羅斯則表示，任何和平方案都必須包括由莫斯科全面控制烏東頓巴斯（Donbas）地區，但烏克蘭拒絕接受這項要求。

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