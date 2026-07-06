巴威登陸台灣機率曝　挑戰「今年風王」將達顛峰

▲強颱巴威持續發展中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威挑戰今年風王，強度將達顛峰！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，5天之後強颱巴持續向西北，中心以通過台灣北部近海或北部陸地機率最高，路徑不確定性包括北偏接近宮古島、南偏登陸東部，不同的路徑，各地風雨雖有很大差異，但皆不可小覷，應及早做好防颱準備。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率；今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。

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周五、周六巴威影響最劇

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四白天仍晴熱，晚起巴威逼近，北台轉雨；周五、周六巴威影響最劇烈，但各地受威脅的程度，還得視颱風的路徑而定；周日至下周三巴威已遠離，但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，5天之後強颱巴威持續向西北，中心以通過台灣北部近海或北部陸地機率最高，路徑的不確定性包括北偏接近宮古島、南偏登陸東部。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



巴威風雨程度待持續觀察

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱巴威暴風圈已擴大至半徑320公里，強度58米／秒，已逼近今年4月辛樂克所創下的風王（60米／秒）紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風；巴威今晨2時在關島附近，朝西北西前進，第3天（周四2時）行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天（周六2時）逼近台灣東北部海面，不確定性（紅框）逐日擴大。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，5天之後強颱巴威持續向西北，中心以通過台灣北部近海或北部陸地機率最高，路徑的不確定性包括北偏接近宮古島、南偏登陸東部，不同的路徑，各地風雨雖有很大差異，但皆不可小覷，需持續觀察模式調整，來者不善，應及早做好防颱準備。

巴威挑戰今年風王

氣象署觀測，巴威目前中心附近最大風速每秒58公尺，預測未來6-12小時將達每秒63公尺，強度來到巔峰，將超越辛樂克颱風，登頂今年風王。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

