強颱巴威「先減慢再加速」　北部宜花首當其衝

▲巴威進逼台灣。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威將先減速或加速！氣象專家林得恩提醒，目前評估周五、周六颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，北部及宜蘭、花蓮首當其衝。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，當巴威遇上了台灣！在環境駛流場的導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進，預估在周四前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。

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北部、宜花首當其衝

林得恩說，目前評估周五、周六颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，北部及宜花地區首當其衝，尤其是山區的降雨最為集中且劇烈，有達到豪雨或以上的累積降雨可能。

▼巴威進逼台灣。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩表示，而當巴威遇上了台灣，則會有以下3點的特徵：

第1、強度稍稍減弱

周五起當巴威颱風逐漸逼近台灣東部外海時，受到北方乾空氣逸入、垂直風切增大，以及海水熱焓量減少的緣故，強度有稍稍減弱的趨勢。

預估中心氣壓值將由原先的885hPa，升到900hPa，再升到915hPa；中心最大風速也從63公尺/秒，降至58公尺/秒，再降至53公尺/秒，颱風強度介於中颱上限至強颱下限。

第2、先減速後加速

由於北轉分量逐漸增加緣故，颱風運動速度將從原先時速22公里，降為時速20公里；隨後駛流場接手導引下，再回升為時速23公里。

第3、暴風圈減小

由於颱風暴風圈開始接觸到陸地，颱風結構受到破壞，暴風圈則有逐漸減小的趨勢。7級風暴風半徑將由原先的350公里，降至320公里；10級風暴風半徑也將從原先的150公里，降至120公里。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

