巴威侵襲率「8縣市破5成」　基隆62%最高、台北59%

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）
記者陳俊宏／台北報導
強烈颱風巴威進逼，侵襲機率升高。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，共有8縣市破5成，其中以基隆市62%最高，其次為宜蘭縣61%、台北市59%、新北市57%。
▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）
最新未來120小時颱風暴風侵襲機率
基隆市62%
宜蘭縣61%
台北市59%
新北市57%
花蓮縣56%
桃園市55%
新竹縣52%
新竹市51%
苗栗縣48%
綠島44%
台中市43%
連江縣42%
南投縣42%
彰化縣41%
台東縣40%
蘭嶼40%
雲林縣37%
嘉義市34%
嘉義縣31%
屏東縣27%
台南市25%
恆春25%
高雄市24%
澎湖縣22%
金門縣14%
「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，根據氣象署最新預測路徑，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六為影響最明顯的時段。
台灣颱風論壇說，不過，颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍需視後續路徑變化而定。
文中提到，至於周四，雖然巴威體型龐大，但距離台灣仍有700公里，若移動速度沒有明顯加快，各地大致仍維持晴朗穩定，真正的天氣變化預估將從周五起逐漸開始。
▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）
▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）
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