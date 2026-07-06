巴威侵襲率「8縣市破5成」　基隆62%最高、台北59%

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威進逼，侵襲機率升高。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，共有8縣市破5成，其中以基隆市62%最高，其次為宜蘭縣61%、台北市59%、新北市57%。

▼最新未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



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最新未來120小時颱風暴風侵襲機率



基隆市62%

宜蘭縣61%

台北市59%

新北市57%

花蓮縣56%

桃園市55%

新竹縣52%

新竹市51%

苗栗縣48%

綠島44%

台中市43%

連江縣42%

南投縣42%

彰化縣41%

台東縣40%

蘭嶼40%

雲林縣37%

嘉義市34%

嘉義縣31%

屏東縣27%

台南市25%

恆春25%

高雄市24%

澎湖縣22%

金門縣14%

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，根據氣象署最新預測路徑，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六為影響最明顯的時段。

台灣颱風論壇說，不過，颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍需視後續路徑變化而定。

文中提到，至於周四，雖然巴威體型龐大，但距離台灣仍有700公里，若移動速度沒有明顯加快，各地大致仍維持晴朗穩定，真正的天氣變化預估將從周五起逐漸開始。

▼最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

