強颱巴威要北轉了　最快周四海陸警報

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，要北轉了！中央氣象署預報員鄭傑仁表示，巴威周三往北移分量慢慢增加，評估通過台灣東北部海面機率較高，海陸警報都有機會，時間點在周四之後，周五、周六影響最明顯。

周三前注意午後西北雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴威持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）



鄭傑仁接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周三太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島偶爾短暫陣雨，午後北部、南投及其他山區有局部短暫雷陣雨；周四桃園以北、宜蘭轉有零星短暫陣雨或雷雨，午後南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五、周六颱風影響最劇

鄭傑仁說， 周五、周六受颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，北部及宜蘭有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，花蓮及中南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

鄭傑仁提到，周日颱風逐漸遠離，西半部及台東有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，暫時無西南氣流訊號。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



最快周四海陸警報

鄭傑仁表示，巴威目前偏西北西移動，周三往北移分量慢慢增加，評估通過台灣東北部海面機率較高，海陸警報都有機會，時間點在周四之後，周五、周六影響最明顯。

至於颱風中心是否可登陸，鄭傑仁分析，目前傳統模式預報登陸，AI預報從海面通過，但也不排除登陸，都在預報誤差範圍內；而巴威未來1天還有機會增強一些，這兩天強度達顛峰，後續強度持平，接近台灣時減弱，預估會是強颱下限或比較強的中颱。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

