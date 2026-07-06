北投機車阿伯不是觀光奇觀　在地短程接送需求背後的下一個考驗

記者陳弘修／台北報導

提到機車接送，熟悉北投街頭的人第一時間可以聯想到的就是穿梭巷弄、熟悉每條山路的「機車阿伯」。如果有機會實際在捷運北投站、新北投站周圍的街區漫步，其實不難發現對許多在地居民而言，所謂的機車阿伯或機車大叔，並不是觀光景點或城市奇觀，而是長年承接北投短程移動需求的重要角色，已經在日常生活中扮演不可或缺的一環。

北投之所有會出現特有的機車接送服務，根據溫泉業者的說法，最早可從日據時代談起，當時的侍應女郎必須來往於各飯店，在高低起伏的山坡路上，需要安全又快捷的交通工具，特別是摩托車興起後，就已經可以看到這個具有地方特色的職業。1979年左右，隨著時空背景與政策轉變，車行才逐漸擴大服務對象，改以北投居民為主。

多年來，這群機車阿伯協助居民完成各種短程接送，無論是往返住家、捷運站、旅宿，或是因地形因素不便步行的路段，都成為他們每天反覆穿梭的路線。他們熟悉北投的大街小巷，提供的服務建立在居民長年累積的信任關係，成為地方生活的一部分。

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機車阿伯邱先生受訪時一開始就笑說：「不要叫我阿伯，叫大叔我會比較開心。」剛從距離一點多公里的咖啡店，把客人送到捷運北投站的他表示，北投的地形高低造成上下坡起伏的道路，加上巷弄也多，如果想靠步行移動或在街區漫步，有些人真的會吃不消。





剛透過機車接回到捷運站的客人陳先生表示，自己來北投遊玩的，一整天穿梭在北投體驗地方景點與文化，相當有趣，但回程叫不到計程車，想到大熱天還要回頭再走一大段路就令人頭疼，但跳上機車後，不用幾分鐘後就到了捷運站，他覺得相當方便。

談到機車接送，邱先生表示，認識的同業有的都做二、三十年，甚至還有前輩從高中畢業後就開始，對北投地區大街小巷與路況都非常熟悉，他自己則是在結束了之前的工廠工作後才入行，因為年紀也逐漸大了，所以他現在就只有早上跟下午才出來，中午還可以回家休息。

一位剛在休息站接到居民打室話專線叫車的阿伯表示，平常提供的服務包括了幫忙接送通勤的上班族、學生，或是幫居民買東西、送東西、拿東西。「有些在地的老人家去買菜或辦事情，提著大包小包還得走上坡路，對行動不方便的老人家其實也很辛苦」，像剛剛打電話來的就需要兩輛車。

對於從業人員因為步入中高齡而被稱呼為阿伯，他也坦言，這項服務也面臨新的挑戰，包括年輕世代卻未必願意投入，加上過去仰賴電話叫車的營運模式，在數位平台興起後也越來越難被新世代看見，「我們如果在外面跑，招呼站沒人接電話時，就只能等等，但也有些熟客會交換電話直接打手機，有時候我正在忙，其實也無法立刻隨叫隨到」。





根據《ETtoday東森民調雲》最新調查顯示，有高達74.4%的北投居民認為機車限時專送對北投具有重要價值，且有34.1%的北投居民曾使用過限時專送服務。在曾經使用過限時專送的居民中，高達89.7%表示滿意。

從調查數據、機車阿伯心聲，以及服務使用者來看，北投的短程移動需求並未因此消失。當地特殊的坡地地形、高齡人口，以及旅宿、捷運站與景點之間的接駁需求，至今仍然存在，的確需要有人提供即時且便利的服務。

隨著共享平台在北投區試辦機車載客免費體驗服務，意外讓機車阿伯受到關注並成為熱議焦點。產官學界目前對於機車載客各有不同看法，但或許可以換個角度思考，正視北投居民與旅客的短程交通需求，如何透過更安全、完善且具永續方式，讓這群機車阿伯多年來所提供的在地移動服務可以持續進行並獲得傳承，而不是先將機車載客服務是否應消失的討論擺在第一位。