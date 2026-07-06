巴威颱風眼超清晰迎第2巔峰！路徑神似賀伯、溫妮　當年共釀95死

▲巴威颱風持續增強並開出清晰颱風眼。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

巴威颱風持續增強，最新衛星雲圖顯示颱風眼清晰、眼牆完整，歷經近一天眼牆置換（Eyewall Replacement Cycle）後，已迎來第二次強度巔峰。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威結構更加成熟，暴風圈持續擴大，預估半徑可望超過350公里；「台灣颱風論壇｜天氣特急」也形容，巴威環流相當對稱、眼牆紮實，整體結構宛如藝術品，但也代表潛藏更大的危險，提醒民眾提前做好防颱準備。

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▲巴威颱風路徑預測。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

最快9日發布海警 9至11日最接近台灣

根據中央氣象署最新預報，巴威預估將於10日下午2時左右，暴風圈開始觸及海上颱風警報警戒範圍，因此最快9日上午至中午就有機會發布海上颱風警報。目前各國AI模式與傳統數值模式逐漸收斂，預測路徑大多落在宮古島以西、花蓮以東海域附近北轉，但後期路徑仍存在一定變數，仍須持續觀察。

粉專提醒，巴威預估將於9日至11日最接近台灣，8日深夜起東部海域風浪就會開始明顯增強，10日至11日全台沿海甚至可能出現10至15公尺以上巨浪，民眾應避免前往海邊及山區活動，並持續留意最新颱風資訊。

▲氣象署最快9日上午至中午就有機會發布海上颱風警報。（圖／氣象署）

路徑神似賀伯、溫妮 專家：僅供防災參考

「觀氣象看天氣」指出，巴威在完成眼牆置換後，眼牆變得更加圓潤，眼徑與暴風範圍也持續擴大，暴風圈可望超過350公里，在路徑及環流型態上，與1996年賀伯颱風及1997年溫妮颱風有部分相似之處。不過粉專也強調，路徑與環流相似，不代表降雨及強風分布會完全一致，相關資訊僅供防災參考，實際影響仍須依後續預報為準。

賀伯、溫妮曾重創台灣 釀95死成歷史傷痛

回顧歷史，1996年賀伯颱風於7月31日從宜蘭登陸，挾帶強風豪雨重創全台，造成雙北大規模淹水、中南部沿海海水倒灌，共釀成51人死亡、22人失蹤、數百人受傷，財物損失逾300億元；隔年的溫妮颱風則引發「八一八風災」，造成44人死亡、1人失蹤、84人受傷，汐止林肯大郡等地災情慘重。專家提醒，雖然巴威未必重演當年災情，但歷史經驗足以作為防災借鏡，呼籲民眾密切關注中央氣象署最新預報及警報資訊，及早完成各項防颱準備。