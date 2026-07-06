記者董美琪／綜合報導

強颱巴威預估10日（五）、11日（六）颱風最接近台灣，根據中央氣象署5日晚間8點最新「120小時颱風暴風侵襲機率」資料來看，北部、東北部地區受影響機率明顯升高，其中宜蘭縣達51%、基隆市50%，台北市、新北市、花蓮縣及桃園市也接近5成。

▲強颱巴威預估周五、六最接近台灣。（圖／氣象署，下同）



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氣象署5日晚間8時資料：

強烈颱風巴威中心位置在北緯13.7度，東經147.0度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺。

各縣市120小時颱風暴風侵襲機率方面，宜蘭縣51%最高，其次為基隆市50%、台北市及花蓮縣48%、新北市47%、桃園市46%等暴風侵襲機率已超過或接近5成。

氣象署指出，巴威8日前偏西北西方向行進，9日起（四）將逐漸北轉朝台灣東方至琉球海面移動，預估10日、11日最接近台灣，12日逐漸遠離，但是因為後期及強度仍有不確定性，也會影響降雨位置和程度，請多留意最新的預報資訊。

周三起基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪，周四起馬祖也有長浪，各沿海風浪漸增，前往海邊的民眾請特別當心。

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