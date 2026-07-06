後車追撞摔傷大腿！基隆騎士辯「對方自摔」　法院認定肇逃但免刑

▲辯稱對方自摔逕自離去，騎士涉肇逃法院認定有罪但免刑。（示意圖／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邱姓男子2025年騎機車行經信義區東信路時，與後方陳姓女子騎乘的機車發生擦撞，陳女摔車受傷。邱男雖曾回頭查看，但未停車處理便離開現場，遭檢方依肇事逃逸罪起訴。基隆地方法院審理認為，邱男確實明知發生事故卻逕自離去，已構成肇事逃逸罪；不過，事故主因為陳女未保持安全距離追撞前車，邱男並無肇事責任，綜合情節後依法判處免刑。

判決指出，事故發生於2025年3月28日上午8時許，邱姓男子騎乘機車行經基隆市信義區東信路時，後方陳姓女子因未注意車前狀況、未保持安全距離，擦撞前方邱男所騎機車，導致自身重心不穩摔倒，造成大腿受傷。

事發後，警方調閱沿線監視器畫面發現，邱男在事故發生當下曾轉頭查看後方狀況，但並未停車查看傷者，也未採取必要救護措施，未留下聯絡方式或等候警方到場，在未徵得陳女同意下便直接騎車離去，因此遭控涉犯肇事逃逸罪。

法院審理時指出，依據監視器畫面及相關事證，邱男在事故發生後立即回頭查看，可見其已知悉兩車發生碰撞，否則無須於行車途中回頭，因此認定其主觀上已知事故發生，卻仍未依法留在現場處理，符合肇事逃逸罪構成要件。

不過，法院也採信基宜區車輛行車事故鑑定會的鑑定結果，認定本件事故肇因為陳女未保持安全距離，自後方追撞前車所致，邱男並無任何肇事過失。

法官審酌，陳女傷勢屬輕微，邱男無前科、素行良好，且並非事故肇事者，最終依相關規定認定其涉犯肇事逃逸罪，但宣告免除其刑。