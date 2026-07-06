半熟蛋比全熟蛋營養？營養師破解迷思：這樣吃蛋白質吸收率90%

▲營養師蔡宜方提醒，半熟蛋營養價值不一定比全熟蛋高，反而可能因製作或保存不當，增加沙門氏菌污染風險。（圖／達志示意圖）

文／CTWANT

不少人偏愛溏心蛋、半熟蛋，認為口感更特別，且營養流失較全熟蛋少。然而，營養師蔡宜方指出，雞蛋中的多數營養素不會因一般烹調溫度而流失，反倒是煮熟後更有助人體吸收利用。

蔡宜方在臉書粉專發文表示，有些人認為蛋煮得越熟，營養流失越多，因此半熟蛋、溏心蛋更加營養，實際上雞蛋中的蛋白質、脂肪、維生素和礦物質在一般烹調溫度下並不會大量流失，有些營養素反而在加熱後更容易被人體利用，像是蛋白中的抗生物素蛋白（Avidin）會因加熱而失去活性，使生物素（維生素B7）更容易被吸收。

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蔡宜方提到，煮熟雞蛋消化率更高，是因為蛋白質變性後促進了消化酵素的水解作用，加熱還可以使雞蛋中的胰蛋白酶抑制劑失去活性，使蛋白質更好被分解，例如生雞蛋蛋白質消化吸收率約50至60% 熟雞蛋蛋白質消化吸收率可達90%以上，這意味著適度加熱後的雞蛋，人體更容易消化與利用其中的蛋白質。

蔡宜方提醒，半熟蛋營養價值不一定比較高，如果製作或保存不當，可能增加沙門氏菌污染風險，特別是孕婦、幼童、高齡者、免疫力較差的人要格外小心，建議選擇來源可靠、衛生管理良好的雞蛋，並盡快食用完畢；溏心蛋不會因為比較生就更營養，熟蛋的蛋白質反而更容易吸收，只要選擇自己喜歡的熟度即可。

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