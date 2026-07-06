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「中達79號」揭神秘面紗　民用貨輪火力直逼055大驅

▲▼「中達79號」試驗船揭開神秘面紗，集結有源相控陣雷達、火控雷達、近防炮裝置、導彈發射等模塊亮相，成為中國極具顛覆性的綜合性驗證平台。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中達79號試驗船證實為中國全新的綜合性驗證平台。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸過去備受軍迷討論的「中達79號」試驗船，終於揭開研製技術背景的神秘面紗。最新消息透露，這艘由5000噸級集裝箱輪改造的船隻，集結有源相控陣雷達、火控雷達、近防炮裝置、導彈發射等模塊亮相，成為中國極具顛覆性的綜合性驗證平台。

北京理工大學機械與車輛學院青年公眾號「北理工機車新青年」發布推文指出，由北理工團隊牽頭，聯合中國船舶、中國兵器、航天科工、航天科技、中國電科、航空工業下屬科研院所等70多家單位和110多家全產業鏈單位攻關，核心成果為標準化集裝箱全域作戰模塊化套件。目標年產能2000套，可大規模在海基、陸基平台模塊化「即插即用」快速部署。

這項綜合性驗證平台，包含電磁彈射、艦載無人機、防空反導、反艦反潛、對陸打擊、雷達探測、自衛防禦、電子對抗、水下作戰、指揮控制等集裝箱式裝備模塊。其核心目標，就是打造集裝箱式模塊化武器裝備套件的海上實驗體系，構建一套可規模化生產、快速部署的海陸通用分布式作戰系統。

▲▼「中達79號」試驗船集結包含雷達、近防炮、HT-1型垂發等集裝箱式模塊化武器裝備，成為極具顛覆性的綜合性驗證平台。（圖／翻攝自公眾號「北理工機車新青年」）

《搜狐軍事》指出，這一系統的關鍵，在於即插即用與跨域通用的設計理念。傳統軍艦在設計階段就必須確定作戰系統的整體架構，幾乎沒有後期靈活調整的空間，而該項目提出的集裝箱式武器套件，則將武器、雷達、指揮系統乃至動力保障全部標準化封裝，嚴格按照國際通用集裝箱尺寸進行模塊設計，使得作戰能力不再綁定單一艦體，而是可以像積木一樣自由組合與遷移。

這意味著，一旦體系成熟，任何具備集裝箱裝載能力的民用貨輪，甚至陸地上的重型卡車、鐵路貨運列車，都可能在極短時間內通過吊裝完成戰鬥化改造，轉變為具備作戰能力的移動平台。

▲▼上海滬東中華造船廠碼頭停靠貨櫃改裝船「中達79」，安裝的1130型近迫武器系統把集裝箱頂部壓到變形。（圖／翻攝自陸網）

▲安裝在中達79號上的1130型近防炮系統。

值得注意的是，從曝光「中達79號」試驗船的照片來看，其所裝載的集裝箱上刷有「中華民族海洋復興與人類海洋命運共同體計劃」白色大字，同時艦船上集成了2座1130型11管30mm近防炮系統、60單元HT-1型850mm通用垂直發射裝置，具備熱冷共架發射性能。

知名軍事評論「國平視野」分析，若將反艦/陸攻/反潛/防空反導等模塊，集成在滿載排水量超過1萬噸的集裝箱輪上，同時參考「中達79號」試驗船，意味著可搭載100個以上VLS裝置，戰時對外輸出的火力，就接近於055型萬噸大驅（112單元垂發），擁有極其強大的威懾力。

▼055型萬噸級驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝自新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

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