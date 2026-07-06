　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

關燈才洗澡？社群瘋傳「浴室暗黑奇癖」　網跟風實測驚：真的會上癮

▲衛浴設備,浴室,廁所,浴缸,馬桶,洗手槽。（示意圖／ETtoday資料照）

▲海外社群近期掀起「暗黑淋浴（Dark Showers）」風潮。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張芳瑜／綜合報導

下班通勤尖峰，剛經歷完濕熱捷運與高溫街頭的洗禮，回到家照進鏡子，迎面而來的往往是疲憊又暗沉的臉孔。此時，若直接走進亮晃晃的浴室，刺眼的日光燈管只會讓緊繃的自律神經更加亢奮，原本該是療癒的洗澡時間，反而變成了另一項例行公事。根據國外網站《Bustle》文章中提到歐美社群最新流行的減法沐浴趨勢顯示，現代人正在掀起一場浴室裡的寧靜革命，而這個簡單的改變，或許正適合幫每天處於高壓環境的台灣都會族群徹底減壓。

關鍵一：關掉過載光源，用低刺激啟動正念Me Time

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項風靡海外的「暗黑淋浴（Dark Showers）」概念非常簡單：直接關掉浴室頭頂那盞帶來壓迫感的強光，改以蠟燭、鹽燈或微弱的間接光源取而代之。現代人的生活步調緊湊，大腦經常處於資訊過載的狀態。「暗黑淋浴」的精髓在於透過降低視覺刺激，強迫感官將焦點拉回當下。在微光中，水流的觸感、洗髮精的香氣都會被自然放大，許多嘗試過的網友回饋，這種做法能有效中斷腦中不斷重播的待辦事項，讓洗澡真正具有心理修復的「正念」效果。

關鍵二：迎戰失眠與起床氣，微光下的生理時鐘微調

除了夜間放鬆，這種沐浴方式在不同時段也能精準打中台灣人的生活痛點：

夜間助眠：對於經常失眠、躺在床上滑手機的夜貓族來說，睡前避開浴室強光，能避免大腦誤判時間，順暢切換至褪黑激素分泌的睡眠模式。

晨間醒腦：對於清晨必須痛苦起床的通勤族，在昏暗的浴室裡盥洗，能提供一個溫和的「開機過渡期」，讓身體慢慢適應光線，不再被突如其來的日光燈破壞早晨心情。

關鍵三：儀式感營造，將平凡浴室升級為私房奢華SPA

不需花大錢改裝，只要點上幾盞香氛蠟燭、播放喜愛的放鬆音樂，原本狹小潮濕的傳統公寓浴室，就能瞬間化身為充滿高級感的人間奢華SPA。這種小小的改變，就像是在平凡的日常裡為自己買一束花，充滿了自我療癒的浪漫情調。不過也有不少過來人幽默提醒，初期嘗試時，建議將洗髮乳和潤髮乳的擺放位置固定好，免得在黑暗中摸黑抓錯瓶子；若是平時恐怖片看太多的讀者，也可以從保留一盞小夜燈開始嘗試，避免反而自己嚇自己。

台灣專屬的生活提案

想在台灣實踐這場微光沐浴，建議從挑選適合海島氣候的香氛開始。由於台灣夏季潮濕悶熱，浴室內不適合長時間點燃質地過於厚重的植物蠟燭，以免混合濕氣後顯得黏膩；不妨選擇帶有草本、茶香或柑橘調的台灣在地品牌香氛蠟燭，或是直接使用防潮防水的LED擬真燭燈、北歐風鹽燈作為替代光源。洗完澡後，趁著浴室微溫的蒸氣，抹上質地清爽不悶黏的身體乳液，在最省電也最省心的方式下，為自己洗去一整天的城市喧囂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

瑞思邁AirSense™11正式在台上市：以智慧數位科技簡化睡眠呼吸治療體驗

瑞思邁AirSense™11正式在台上市：以智慧數位科技簡化睡眠呼吸治療體驗

全球睡眠與數位健康解決方案領導品牌瑞思邁（Resmed）（NYSE: RMD, ASX: RMD）宣布，其新一代持續正壓呼吸治療設備（CPAP）AirSense™11正式於台灣上市。AirSense™11結合經臨床驗證的治療效能與先進數位工具，協助阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者更輕鬆地開始治療，也協助醫療專業人員提升照護效率。

23歲中度脂肪肝！她驚覺「肚子大」　醫：國高中生也難逃

23歲中度脂肪肝！她驚覺「肚子大」　醫：國高中生也難逃

「中國人不洗澡」　大馬女子捂鼻「很臭」觸怒陸網

「中國人不洗澡」　大馬女子捂鼻「很臭」觸怒陸網

每天多睡1.2小時「3年自然瘦12kg」！醫勸：手機放遠點

每天多睡1.2小時「3年自然瘦12kg」！醫勸：手機放遠點

妹子「做夢下秒突高潮」　過來人超愛：比現實還舒服

妹子「做夢下秒突高潮」　過來人超愛：比現實還舒服

關鍵字：

洗澡關燈暗黑睡眠正念

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面