關燈才洗澡？社群瘋傳「浴室暗黑奇癖」　網跟風實測驚：真的會上癮

▲海外社群近期掀起「暗黑淋浴（Dark Showers）」風潮。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張芳瑜／綜合報導

下班通勤尖峰，剛經歷完濕熱捷運與高溫街頭的洗禮，回到家照進鏡子，迎面而來的往往是疲憊又暗沉的臉孔。此時，若直接走進亮晃晃的浴室，刺眼的日光燈管只會讓緊繃的自律神經更加亢奮，原本該是療癒的洗澡時間，反而變成了另一項例行公事。根據國外網站《Bustle》文章中提到歐美社群最新流行的減法沐浴趨勢顯示，現代人正在掀起一場浴室裡的寧靜革命，而這個簡單的改變，或許正適合幫每天處於高壓環境的台灣都會族群徹底減壓。

關鍵一：關掉過載光源，用低刺激啟動正念Me Time

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這項風靡海外的「暗黑淋浴（Dark Showers）」概念非常簡單：直接關掉浴室頭頂那盞帶來壓迫感的強光，改以蠟燭、鹽燈或微弱的間接光源取而代之。現代人的生活步調緊湊，大腦經常處於資訊過載的狀態。「暗黑淋浴」的精髓在於透過降低視覺刺激，強迫感官將焦點拉回當下。在微光中，水流的觸感、洗髮精的香氣都會被自然放大，許多嘗試過的網友回饋，這種做法能有效中斷腦中不斷重播的待辦事項，讓洗澡真正具有心理修復的「正念」效果。

關鍵二：迎戰失眠與起床氣，微光下的生理時鐘微調

除了夜間放鬆，這種沐浴方式在不同時段也能精準打中台灣人的生活痛點：

夜間助眠：對於經常失眠、躺在床上滑手機的夜貓族來說，睡前避開浴室強光，能避免大腦誤判時間，順暢切換至褪黑激素分泌的睡眠模式。

晨間醒腦：對於清晨必須痛苦起床的通勤族，在昏暗的浴室裡盥洗，能提供一個溫和的「開機過渡期」，讓身體慢慢適應光線，不再被突如其來的日光燈破壞早晨心情。

關鍵三：儀式感營造，將平凡浴室升級為私房奢華SPA

不需花大錢改裝，只要點上幾盞香氛蠟燭、播放喜愛的放鬆音樂，原本狹小潮濕的傳統公寓浴室，就能瞬間化身為充滿高級感的人間奢華SPA。這種小小的改變，就像是在平凡的日常裡為自己買一束花，充滿了自我療癒的浪漫情調。不過也有不少過來人幽默提醒，初期嘗試時，建議將洗髮乳和潤髮乳的擺放位置固定好，免得在黑暗中摸黑抓錯瓶子；若是平時恐怖片看太多的讀者，也可以從保留一盞小夜燈開始嘗試，避免反而自己嚇自己。

台灣專屬的生活提案

想在台灣實踐這場微光沐浴，建議從挑選適合海島氣候的香氛開始。由於台灣夏季潮濕悶熱，浴室內不適合長時間點燃質地過於厚重的植物蠟燭，以免混合濕氣後顯得黏膩；不妨選擇帶有草本、茶香或柑橘調的台灣在地品牌香氛蠟燭，或是直接使用防潮防水的LED擬真燭燈、北歐風鹽燈作為替代光源。洗完澡後，趁著浴室微溫的蒸氣，抹上質地清爽不悶黏的身體乳液，在最省電也最省心的方式下，為自己洗去一整天的城市喧囂。